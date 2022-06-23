طريقة عمل أيس كريم المانجو الطبيعية بمكونات بسيطة ومتوفرة بواسطة الخلاط

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عمر شويل - جدة أيس كريم المانجو الطبيعية ، من ألذ وأكثر نكهات الأيس كريم المفضلة لدي الكثيرين لما تتميز به من مذاق خاص ولذيذ للغاية، كما أن طريقة تحضيره سهلة وتتم بواسطة الخلاط الكهربائي أو بواسطة الكبة

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم المانجو الطبيعية.

مكونات أيس كريم المانجو الطبيعية

يتكون هذا الايس كريم من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:

نصف كيلو من المانجو المجمعة.

عصير ثمرة ليمون.

ربع كوب من الحليب المثلج.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض أو بالمقدار المرغوب فيه (ويمكن استبدال العسل بالسيرب أو الشربات الثقيل).

باكيت من الكريم شانتيه البودرة أو ثلاث ملاعق كبار.

علبتين من الزبادي.

نقطتيت من اللون الغذائي حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم المانجو الطبيعية وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع مكونات الأيس كريم في الخلاط الكهربائي أو في الكبة.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض لمدة خمس دقائق.

وبعدما يتم خلط المكونات جيدا نقوم بصب الخليط في عبوة مستطيلة الشكل.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الأيس كريم في الفريزر لمدة ٨ ساعات على الأقل.

وبعدما يتم مرور الثماني ساعات نقوم بإخراج الأيس كريم من الفريزر.

ثم يكون الأيس كريم بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن إعداد العديد من الصوصات المميزة واللذيذة في المنزل واستخدامها في تزيين الأيس كريم مثل صوص المانجة أو الشوكولاتة البيضاء أو الفانيليا.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيضاء

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة البيضاء ومكوناته كالتالي:

مقدار نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ونصف كوب من الحليب.

وأيضا نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نقوم باستعمال الخلاط في إعداد الشوكولاتة البيضاء وطريقتها كالتالي: