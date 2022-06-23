لن تخجلي من الأسمرار بوصفة صاروخية لتبييض الوجه واليدين وإزالة البقع والتصبغات من أول دهنة

تحاول كل السيدات وخاصة العروس المقبلة على الزواج إيجاد حلول لتبييض الوجه واليدين فمشكلة إسمرار الوجه واليدين من الطبيعي أن تجعل نفسيتها سيئة، وتسبب لها عدم الثقة بنفسها فالسبب فى هذا الإسمرار بما أنها من أكثر الأماكن عرضة لمؤثرات البيئة الخارجية فهى تتعرض للشمس المحرقة فتعمل على نقص مادة الكولاجين فتظهر التصبغات بالوجه، والوقوف لفترات طويلة فى المطبخ عند عملية الطهي فيتعرض الوجه واليدين للحرارة وبخار الماء الساخن فيؤدي إلى الإسمرار، وعدم شرب الماء بكميات كافية وعدم تناول الأغذية السليمة، وعدم النوم لفترات طويلة فالحل سوف نقدمه فى هذا المقال وهو وصفة مكونة من مجموعة من المواد الطبيعية منها النشا ودقيق الشوفان والزبادي والحليب السائل وزيت الزيتون فيمكن أن تصنعي هذه الوصفة فى المنزل حيث المكونات موجودة فى كل مطبخ ومتوفرة بأسعار تناسب الجميع، ويمكن عملها بأسهل الطرق، ولا تأخذ سوى دقائق فى تحضيرها فعند وضع هذه الخلطه تعطي البياض والنضارة، وبعد إستخدامها تترك بشرة ملمسها ناعم وخالية من أي حبوب أو بقع داكنة، وتعمل على ترطيب البشرة، وتزيل خلايا الجلد الميتة، وتزيل الهالات السوداء، وتعمل على تفتيح وتبييض اليدين خاصة فى مفاصل الأصابع وتجعل بياضها كالثلج لذلك ننصح بإستخدام تلك الوصفة الرهيبة والتى يغفل عنها أغلب الناس لأنها طبيعية وأمنه على الجلد، فينصح دائما خبراء التجميل بإستخدام وصفات طبيعية، والبعد عن أى كريمات أو ماسكات صناعية تضر وترهق البشرة.

أكثر الأماكن فى أجسامنا تتأثر بسهولة من العوامل الخارجية مثل أشعة الشمس المحرقة والأتربة والهواء البارد، هى الوجه واليدين بتعرضهم الدائم إلى هذه العوامل يصبح لونهم مختلف عن باقى لون الجسم، فمن السهل تحضير هذه المكونات الطبيعية البسيطة للتبييض الفورى للوجه واليدين والتخلص من البقع الداكنة والقشور السمراء بشكل طبيعي .

مكونات خلطة تبييض الوجه واليدين

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان

أربعة ملاعق كبيرة من الزبادي

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة من زيت الليمون

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

طريقة عمل وصفة لتبييض الوجه واليدين