أقوى كيراتين طبيعي بملعقة زيت جونسون واحدة مع هذه الزيوت ستجعل شعرك حرير وانسيابي

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زيت جونسون لفرد الشعر، بعد غسل الشعر تحتاج الفتيات إلى استخدام كريم فرد أو أدوات تساعد على فرد الشعر مثل المكواة أو السيشوار، وخاصة للفتيات الذين يمتلكن شعر خشن ومجعد ويكون صعب التمشيط بسهولة، ولكن الكريمات تؤثر على الشعر بعد فترة من الاستخدام، وتسبب تساقط الشعر وتلفه، كما أن استخدام أدوات الفرد تضعف الشعر وتسبب تقصفه، لذلك يفضل الفتيات استخدام وصفات طبيعية لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة، ويعتبر زيت جونسون من الزيوت الطبية المميزة والتي تستخدمه الأمهات في ترطيب جسم الأطفال، كما يمكن استخدامه في فرد الشعر المموج، لذا سوف نوضح لكم طريقة استخدام زيت جونسون لفرد الشعر.
مكونات وصفة زيت جونسون لفرد الشعر
يستخدم زيت الجونسون للأطفال لترطيب بشرتهم وزيادة كثافة شعرهم، كما يستخدم لفرد شعر الفتيات، حيث يساعد على ترطيب الشعر وسهولة فرده، كما يغذي الشعر ويزيد من كثافته، ويقضى على مشكلة تجاعيد وتموجات الشعر التي تسبب صعوبة تمشيط الشعر، ويمكن فرد الشعر من خلال توفير المكونات التالية.
- ملعقتين من زيت جونسون.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- 1 ملعقة من زيت جوز الهند.
- 2 ملعقة من زيت اللوز.
طريقة استخدام وصفة زيت جونسون لفرد الشعر
تمنح الزيوت الطبيعية للشعر فوائد مذهلة، حيث تستطيع في حل جميع مشاكل الشعر وزيادة طوله وكثافته، وتوقف تساقطه وزيادة نعومته وجماله، وبالتالي تعطي الزيوت الطبيعية الثقة لكل فتاة بزيادة جمال شعرهن، لذا يقبل جميع الفتيات في البحث عن كيفية استخدام هذه الزيوت السحرية في فرد الشعر والذي يطلق على الخلطة الكيراتين الطبيعي، فهي خلطة كيراتين سحري للشعر، ويمكن استخدام الخلطة من خلال إتباع الآتي.
- أولاً يتم غسل شعر الرأس بالماء وتجفيفه للتخلص من أي أتربة أو أوساخ.
- بعدها يتم خلط زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت جونسون وزيت اللوز.
- نبدأ في تقسيم الشعر وفرد الخليط عليه من الفروة حتى الأطراف.
- نغطي الشعر لمدة ساعة حتى يتغلغل خليط الزيوت في فروة الرأس.
- بعد مرور الوقت يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.
- نكرر استخدام خلطة الزيوت مرتين في الأسبوع.
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