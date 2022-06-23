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طريقة عمل الكيك بالشوكولاتة في البيت خطوة بخطوة للحصول علي افضل طعم، حيث يرغب الكثير من الصغار والكبار في تناول كيك الشكولاتة مع الشاي أو الحليب أو العصائر وذلك بعض الوجبات واحيانا عندما يأتي ضيوف أو مناسبات وان ست البيت تبدع دائما من اجل تقديم كل ماهو رائع وجديد من اجل أسرتها وفي هذا المقال نتناول طريقة عمل الكيك بالشكولاتة من الألف إلى الياء. طريقة عمل الكيك بالشوكولاتة في البيت خطوة بخطوة للحصول علي افضل طعم

عند إعداد وصنع كيك الشكولاتة يتوجب علينا توفير كافة المكونات المطلوبة بالمقادير التالية:

معلقة بيكينج بودر.

كوب دقيق ابيض.

عدد بيضتان.

كوب حليب سائل.

معلقة فانليا.

ست معالق كاكاو.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب سكر. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة يتوجب أحضار قدر و الخلاط الكهربائي، نقوم بوضع الزيت، والحليب، السكر بجانب الكاكاو.

نقوم بخلط كل المكونات مع بعضها حتى يتم تتجانس.

نصب نصف كمية خليط الكاكاو في برطمان ونتركه علي جانب مؤقتا.

نضيف على خليط الكاكاو المتبقي في الخلاط ، البيض والفانيليا.

القيام بخفق المزيج ثم نضع الدقيق والبيكينج بودر، ونذكركم برابط طريقة عمل الجاتوة بالشوكلاتة.

نقوم بعملية التقليب للمكونات حتى نتخلص من التكتلات.

نصب خليط الكيك في صينية تكون مدهونة بالزيت النباتي ونقوم بإدخالها الفرن المجهز مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لحوالي ٤٥ دقيقة.

القيام بتوزيع خليط الكاكاو المتواجد في البرطمان على وش الكيك .

. علينا بترك الكيك علي جنب حتى يبرد من السخونة ثم يتم تقطيعه ونفدمه على السفرة بالهنإ والشفا. كيك شوكولاتة جاهز نقوم بصنع الكيك الجاهز في حالة أحضار المكونات المطلوبة بالمقادير:

الجاهز في حالة أحضار المكونات المطلوبة بالمقادير: نصف كوب شكولاتة.

علبة كيك جاهزة بنكهة الشكولاتة .

. ٣/٤ كوب ماء.

ثلاث بيضات.

كوب زيت نباتي. كيف عمل كيك شوكولاته؟ نبدأ بتشغيل الفرن وأعداده على حرارة 180 درجة مئوية بجانب دهان صينية فرن بالزبدة والدقيق، واليك رابط طريقة عمل التورتة .

. نجهز وعاء الخلاط الكهربائي، ونخفق خليط الكيك ، مع الزيت، والماء وأيضا البيض ويكون علي سرعة منخفضة حتى يتم التجانس للمزيج، ونخفق بسرعة متوسطة لمدة دقيقتين ثم نصب خليط الكيك في صينية الفرن.

، مع الزيت، والماء وأيضا البيض ويكون علي سرعة منخفضة حتى يتم التجانس للمزيج، ونخفق بسرعة متوسطة لمدة دقيقتين ثم نصب خليط الكيك في صينية الفرن. نقوم بإدخال الصينية في الفرن ٤٥ دقيقة حتى النضج والتطيب للكيك، ,إليك رابط طريقة عمل الكنافة .

. ثم بعدها نخرج الكيك ونتركه لمدة ربع ساعة حتي يبرد في القالب، ثم نقلبه في طبق التقديم ونتركه حتى يبرد. يتم تزين وش وشكل الكيك بالشوكولاتة الذائبة ثم نقوم بإدخاله الثلاجة حتى يبرد. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكيك بالشوكولاتة في البيت خطوة بخطوة للحصول علي افضل طعم - ثقفني

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