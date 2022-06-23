حبة واحدة من الصيدلية تعيد لشعرك حيويته ونعومته

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حبة من الصيدلية لفرد وتنعيم الشعر، من منا نحن الفتيات لا تحلم بشعر طويل وناعم يسهل تمشيطه بدون تشابك أو تعقيد؟ حيث أن الكثير منا قد قمن بالفعل بتجربة أكثر من طريقة لتنعيم الشعر للحصول على هذا الشعر المثالي شعر الأحلام، حيث أن الشعر الناعم الحرير يعطي للمرأة جاذبية أفضل خاصةً أمام نفسها فتشعر بالمزيد من الثقة بنفسها، ولكن معظم الطرق المجربة من قبل لتنعيم الشعر غير مجدية ولا تؤثر على الشعر بأي صورة لهذا فإننا اليوم نضع لكم طريقة سحرية لتنعيم الشعر باستخدام مكون سحري يباع في الصيدليات بعد تجربته لن تصدقوا مفعوله.
مكون سحري بالصيدلية لتنعيم الشعر
المكون السحري المقصود في تلك الوصفة هو الأسبرين الحبة البيضاء التي توصف لمرضى الضغط وتعتبر مسكن لبعض الآلام الأخرى المختلفة، ولكننا مؤخرًا وجدنا أن الأسبرين أو الريفو يستخدم في نواحي أخرى مثل القضاء على الحشرات أو العناية بالبشرة أو علاج مشاكل الشعر مثل جفاف الشعر وقلة نموه، وسبب تعدد استخدام الأسبرين في نواحي مختلفة هو المكونات الموجودة به والتي تفيدنا في تنعيم وتطويل الشعر في وقت قصير كما أنه لا يسبب للشعر أعراض جانبية في المستقبل كالكثير من طرق فرد الشعر المعروفة.
وصفة الأسبرين لتنعيم الشعر
أما عن طريقة الاستخدام من أجل حل مشكلة الشعر الجاف والمجعد فهي:
- تفتيت حبة أو حبتين من الأسبرين جيدًا لإضافة البودرة الناتجة إلى عبوة شامبو الشعر المستخدم.
- يجب أن يكون الشامبو طبي بدون سلفات أو كبريت ولا يحتوي على مواد كيميائية ضارة.
- ومن ثم أثناء الاستحمام يتم غسل الشعر بالشامبو مع تدليكه جيدًا بالأخص فروة الشعر حتى تمتص الفوائد الموجودة.
- كما أن التدليك في تلك الحالة يزيل القشرة والدهون التي تغطي فروة الشعر ومن ناحية أخرى ينشط الدورة الدموية فتحفز نمو الشعر.
- بعد خمس دقائق فقط يوضع الشعر تحت الماء لشطفه جيدًا.
- يفضل بعد غسل الشامبو أن يرطب الشعر ببلسم طبي مناسب لنوع الشعر حتى يصبح ناعمًا أكثر ورطبًا بصورة واضحة والابتعاد قدر الإمكان عن استخدام أدوات فرد الشعر الحرارية.
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