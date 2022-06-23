إذا قمت بالبحث عن كثير من الأطعمة التي يتم تناولها سنجد أن الدجاج البروستد واحد منهم، فهو يعتبر من أهم الأطعمة التي نذهب إلى كثير من المطاعم من أجل تناولها والاستمتاع بها، كما أن كثير من ربات المنزل لا تقوم بصنعها بشكل جيد، لذلك قررنا أن نضع الطريقة الكاملة التي يمكن تنفيذ هذه الوصفة بسهولة في المنزل من خلالها.

طريقة عمل البروستد الدجاج المقرمش في المنزل مثل كنتاكي والسوري وسر الخلطة الشهيرة

سنتعرف الآن على طريقة بسيطة للغاية يمكن من خلالها الاستمتاع بأجمل دجاج بروستد مقرمش يمكن أن نجده في يوم، فهو من الأطعمة الشهية للغاية ويمكن أن نقوم بتنفيذها مثل المطاعم، دعونا الآن نتعرف على ما هي المكونات التي نستخدمها في الوصفة وتأتي بهذا الشكل:

ملعقتان كبيرتان من بودرة الثوم.

أربعة أكواب من الطحين.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

حبتان من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء.

ملعقتان صغيرتان من البهارات.

ملعقتان صغيرتان من البهارات. زيت للقلي.

8 قطع من الدجاج بعد تقطيع دجاجتين.

خطوات عمل وصفة البروستد الدجاج

يمكن التعرف على جميع الخطوات التي يمكن أن نتعرف عليها ليتم عمل البروستد بسهولة، حيث تقدم لكم هذه الخطوات التي تتيح الاستمتاع بأفضل دجاج مقرمش يمكن أن تتناوله في البيت، تأتي بهذا الشكل: