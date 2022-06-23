هيحسدوكي على جمالك.. نصف حبة بطاطس وشبه ستجعل بشرتك بيضاء صافية بدون بقع سواد السنين سيزول

أسرع طريقة لإزالة التصبغات من الوجه، تظهر تصبغات في الوجه نتيجة استخدام مستحضرات التجميل التي تضر البشرة، حيث أن هناك أنواع عديدة من كريمات التفتيح ومستحضرات التجميل التي تضر بشرة الوجه بشكل كبير، وتترك تصبغات على البشرة وأماكن داكنة وتزيد من ظهور حب الشباب، ويشعرن الفتيات بالضيق عند رؤية وجوهن بهذه التصبغات، ويحاولن استخدام كريمات الأساس التي تساعد على إخفاء عيوب البشرة، ولكن الأمر يزداد سوء، لذلك يبحثن عن وصفات طبيعية تساعد على التخلص من هذه التصبغات وتوحيد لون بشرة الوجه، وزيادة جمالها ونضارتها، لذا سوف نستعرض لكم وصفات طبيعية تساعد على تفتيح لون بشرة الوجه وإخفاء التصبغات.

مكونات وصفة إزالة تصبغات الوجه

عند قيام الفتيات بالذهاب إلى العمل أو حضور المناسبات يحتاجن إلى تجميل بشرة الوجه، لإخفاء التصبغات والأماكن الباهته والغير موحدة اللون، حيث تجعل التصبغات شكل الوجه غير مميز وجذاب، وهذا الأمر يزعج جميع الفتيات، ويحاولن استخدام كريم الأساس أو أي كريمات تفتيح البشرة، ولكن تسبب هذه الكريمات غلق مسامات بشرة الوجه، لذلك يفضل استخدام مكونات الوصفة الطبيعية التالية التي تساعد على التخلص من هذه التصبغات، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

نصف حبة بطاطس مفرومة.

ملعقة من الشبه.

1 ملعقة من عصير الليمون.

نشا ملعقة واحدة.

طريقة استخدام وصفة إزالة تصبغات البشرة

تحتاج بشرة الوجه إلى إتباع روتين يومي يساعد على إزالة الأتربة والتصبغات وأي تراكمات على البشرة، حيث أنها من أكثر البشرات التى تتعرض إلى عوامل خارجية، لذا لابد من الإهتمام بها حتى لا تزيد من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والأماكن الداكنة، ويمكن استخدام البطاطس والشبه كروتين للبشرة، حيث تساعد البطاطس على تغذية البشرة بفيتامين E الذي يساعد على إخفاء تصبغات البشرة، كما تساعد الشبه على تفتيح لون البشرة، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الآتي.