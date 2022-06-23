من ربع كيلو لحمه عملت كيلو برجر بدون فول صويا ولا برغل والطعم احلي من الجاهز وانضف

من الجدير بالذكر أن البرجر يعتبر في الوقت الحالي من أكثر الاكلات التي يعشقها جميع الكبار والصغار أيضاً ويرغبون دائما من تناولها خصوصاً بجانب العديد من الأطعمة المختلفة من بينها البطاطس والكاتشب، من الجدير بالذكر أن البرجر يعتبر في الوقت الحالي من أكثر الأكلات اللذيذة للغاية التي يمكنكم تناولها ويمكن لجميع ربات البيوت بالطبع تحضير البرجر في المنزل بكل سهولة تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل البرجر بكل سهولة.

مقادير عمل البرجر في المنزل

يمكنكم عمل البرجر في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة الآتية:

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من القرفة.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف كيلو لحم مفروم.

ثلاث قطع من البصل مفروم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة من ثوم البودرة.

معلقة كبيرة من بصل البودرة.

معلقة كبيرة من المستردة.

معلقة كبيرة من الكاتشب.

إثنان طماطم متقطعة شرائح دائري

ربع كوب من البقسماط.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة تحضير البرجر في المنزل

يمكنكم عمل البرجر في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية :