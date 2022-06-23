نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من ربع كيلو لحمه عملت كيلو برجر بدون فول صويا ولا برغل والطعم احلي من الجاهز وانضف في المقال التالي
من الجدير بالذكر أن البرجر يعتبر في الوقت الحالي من أكثر الاكلات التي يعشقها جميع الكبار والصغار أيضاً ويرغبون دائما من تناولها خصوصاً بجانب العديد من الأطعمة المختلفة من بينها البطاطس والكاتشب، من الجدير بالذكر أن البرجر يعتبر في الوقت الحالي من أكثر الأكلات اللذيذة للغاية التي يمكنكم تناولها ويمكن لجميع ربات البيوت بالطبع تحضير البرجر في المنزل بكل سهولة تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل البرجر بكل سهولة.
مقادير عمل البرجر في المنزل
يمكنكم عمل البرجر في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة الآتية:
- معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- معلقة صغيرة من القرفة.
- معلقة صغيرة من الملح.
- نصف كيلو لحم مفروم.
- ثلاث قطع من البصل مفروم.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- معلقة كبيرة من ثوم البودرة.
- معلقة كبيرة من بصل البودرة.
- معلقة كبيرة من المستردة.
- معلقة كبيرة من الكاتشب.
- إثنان طماطم متقطعة شرائح دائري
- ربع كوب من البقسماط.
- بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من الخل.
طريقة تحضير البرجر في المنزل
يمكنكم عمل البرجر في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية :
- في البداية يجب عليكم بالطبع تحضير البرجر من خلال وضع اللحمة المفرومة والملح ويتم وضع البقسماط وثوم البودرة وبصل البودرة والملح والبصل والبيض والفلفل الاسود في وعاء ثم يتم التقليب بشكل جيد حتى يصبح لدينا عجينة سميكة.
- ثم يتم بعد ذلك تشكيل عجينة البرجر التي قمنا بتحضيرها على هيئة اشكال دائرية.
- ثم يتم وضع البرجر فى فريزر الثلاجة لمدة ساعة كاملة.
- يمكنكم بعد ذلك تحمير البرجر بكل سهولة في مقلاة في زيت على النار ويتم تركها لمدة دقيقتين من أجل التحمير ثم يتم تقليب البرجر على الجانب الأخر حتى يصبح ذات لون ذهبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من ربع كيلو لحمه عملت كيلو برجر بدون فول صويا ولا برغل والطعم احلي من الجاهز وانضف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.