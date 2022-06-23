انت الان تتابع خبر هل تعاني من حرارة فصل الصيف؟ اليك الحلول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يؤثر الطقس الحار والتعرض لأشعة الشمس، بشكل كبير على الجسم، مما يعرض الإنسان إلى المخاطر والمشاكل الصحية، أهمها فقدان السوائل عبر التعرق، فكيف يمكن ان تحمي نفسك من مخاطر حر الصيف؟

- شرب ما لا يقل عن 3 ليترات من السوائل، افضلها المياه المعدنية والعصائر الخفيفة.

- تناول الفاكهة والخضار الغنية بالمياه مثل الخيار والبطيخ الاحمر.

- حاول اختيار الساعات التي تكون فيها اشعة الشمس غير مؤذية للبشرة، عند ممارسة الرياضة مثل ساعات الصباح الباكر او المساء.

- وضع كريم وقاية من الشمس لا يقل عن 50 SPF على الوجه والذراعين أثناء الخروج من المنزل.

- استعض بالملابس القطنية الفضفاضة ذات الالوان الفاتحة، والتي تساعد بإمتصاص العرق والحفاظ على برودة الجسم، بدل الملابس الداكنة اللون او الضيقة.

- احرص على استخدام مكيفات الهواء التي تساهم بتنظيم درجة الحرارة وتدفق الهواء النقي في المنزل.