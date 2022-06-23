نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة التايجر في الخلاط في 10 دقائق هشة وخفيفة جداً في المقال التالي
تعتبر كيكة التايجر من اشهر أنواع الكيك والتي تستحق بالفعل تجربتها، حيث أنها تتمتع بطعم خطير للغاية لا يقاوم، حيث يمتزج خليط الشوكولاتة مع خليط الفانيليا الرهيب، وبما أن الكيكة بشكل عام من الوصفات اللذيذة والتي لقت قبولاً كبيراً من الجميع كباراً وصغاراً، والتي اشتهرت بشكل كبير للغاية في العالم كله، وهناك الكثير من الوصفات المختلفة لعمل الكيكة ومنها كيكة التايجر، كيكة الشوكولاتة، كيكة البرتقال، كيكة الزبادي، وكلها وصفات لا تقام يعشقها الجميع، وخلال هذا المقال قررنا أن نوافيكم طريقة عمل كيكة التايجر في الخلاط.
طريقة عمل كيكة التايجر في الخلاط
الكيكة بشكل عام محببة للغاية من الأطفال والكبار، ودوماً تحرص كل ربات البيوت على إعدادها في البيت بنفسها، حيث تقدم في الأوقات المختلفة والمناسبات المتعددة، فالبعض يعتمدون عليها في وجبة الإفطار بدلاً من الأكلات المتكررة، كما أنها تقدم في الأعياد وأعياد الميلاد والتجمعات العائلية وغيرها، وكيكة التايجر تتفوق على كل أنواع الكيكة المعروفة بفضل شكلها الجذاب وطعمها الرائع.
المكونات:
- 3 كأس دقيق أبيض.
- كأس ونصف سكر.
- 3 بيضات.
- كأس إلا ربع زيت.
- كأس لبن.
- 2 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ذرة ملح.
طريقة التحضير:
- في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200، ونجهز قالب الفرن من خلال دهنه بالقليل من السمن ورشة من الدقيق ويترك جانباً.
- يتم خفق البيض مع السكر في وعاء الخلاط ليصبح القوام خفيف فاتح اللون.
- ننزل بمقدار الزيت والفانيليا واللبن ونستمر في الخفق الجيد لتتجانس كل المكونات.
- نضيف للمكونات السائلة مقدار الدقيق والبيكنج بودر والملح، وتخلط المكونات لتتكون عجينة سائلة قليلاً.
- تقسم العجينة لقسمين، ونضيف الكاكاو لنصف منهما ويقلب ويترك النصف الأخر كما هو.
- نقوم بوضع مغرفة من عجينة الكاكاو في الصينية وفوقها مغرفة من العجينة البيضاء، وهكذا حتى تنتهي كمية العجين كلها.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 40 دقيقة، وهذا حتى تنضج تماماً من الداخل.
- تخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد تماماً، وتقطع وتقدم مع كوب الشاي وبالهناء والشفاء.
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