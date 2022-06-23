طريقة عمل كيكة التايجر في الخلاط في 10 دقائق هشة وخفيفة جداً

تعتبر كيكة التايجر من اشهر أنواع الكيك والتي تستحق بالفعل تجربتها، حيث أنها تتمتع بطعم خطير للغاية لا يقاوم، حيث يمتزج خليط الشوكولاتة مع خليط الفانيليا الرهيب، وبما أن الكيكة بشكل عام من الوصفات اللذيذة والتي لقت قبولاً كبيراً من الجميع كباراً وصغاراً، والتي اشتهرت بشكل كبير للغاية في العالم كله، وهناك الكثير من الوصفات المختلفة لعمل الكيكة ومنها كيكة التايجر، كيكة الشوكولاتة، كيكة البرتقال، كيكة الزبادي، وكلها وصفات لا تقام يعشقها الجميع، وخلال هذا المقال قررنا أن نوافيكم طريقة عمل كيكة التايجر في الخلاط.

طريقة عمل كيكة التايجر في الخلاط

الكيكة بشكل عام محببة للغاية من الأطفال والكبار، ودوماً تحرص كل ربات البيوت على إعدادها في البيت بنفسها، حيث تقدم في الأوقات المختلفة والمناسبات المتعددة، فالبعض يعتمدون عليها في وجبة الإفطار بدلاً من الأكلات المتكررة، كما أنها تقدم في الأعياد وأعياد الميلاد والتجمعات العائلية وغيرها، وكيكة التايجر تتفوق على كل أنواع الكيكة المعروفة بفضل شكلها الجذاب وطعمها الرائع.

المكونات:

3 كأس دقيق أبيض.

كأس ونصف سكر.

3 بيضات.

كأس إلا ربع زيت.

كأس لبن.

2 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ذرة ملح.

طريقة التحضير: