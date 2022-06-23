سحر مفعول ملعقة الفازلين لفرد وتنعيم الشعر الخشن سيجعله ناعم حرير في خلال ساعتين أقوي كيراتين طبيعي

يدخل الفازلين في العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة بالعناية بالبشرة أو الشعر، حيث أنه يقوم بترطيب البشرة وينشط الدورة الدموية في الوجه أثناء التدليك، ويجعل البشرة أكثر نضارة وخالية من الجفاف أو التشققات خاصةً في فصل الشتاء، أما عن الشعر فإنه أيضًا يجعل الشعر ناعم بطريقة سحرية ويساعد على التخلص من تقصف الأطراف، في هذا المقال سنتحدث عن كيفية استخدامه لتنعيم الشعر الخشن والمجعد في أقل وقت وبدون أدنى مجهود، و ستقومين بملاحظة أن شعرك أصبح أكثر نعومة وترطيبًا لاحتواء الفازلين على زيوت دهنية تحمي الشعر من الجفاف وتجعله أقل عرضة للإصابة بالتساقط.

معجزة الفازلين لتنعيم الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين

قومي بغسل شعرك أولًا بالماء الفاتر وتنظيفه باستخدام الشامبو المعتاد.

يتم تجفيف الشعر جيدًا ثم نقوم بتوزيع كمية مناسبة من الفازلين لحجم لشعرك على أطراف الشعر.

يتم تدليك الشعر بلطف أثناء توزيع الفازلين.

يتم تكرار هذه الطريقة مرة كل يومين للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

هذه الطريقة تقوم بتنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس وتجعل الشعر مع الاستمرار ناعم.

يمكننا استخدام الفازلين بمفرده ككريم ترطيب أو يمكننا إضافته إلى مكونات أخرى مفيدة للشعر ونصنع خلطة طبيعية مليئة بالفوائد لجعل الشعر أكثر نعومة كما سنوضح في الفقرة التالية.

وصفة الفازلين وچل الصبار لتنعيم الشعر

يشتهر چل الصبار بفعاليته على ترطيب الشعر وحمايته من الهيشان، بعض الأشخاص يستخدمونه ككريم مرطب للشعر والبعض يدخله في وصفات طبيعية، هذه الوصفة سنقوم بمزج الفازلين مع چل الصبار لصنع وصفة تجعل الشعر ناعم بطريقة سحرية، وطريقة تحضير الوصفة هي: