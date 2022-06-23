حضري فطائر الدجاج السريعة بعجينة هشة وقطنية وبطعم أكثر من رائع

فطائر الدجاج السريعة ، من الوجبات الرائعة والبسيطة التي تمتاز بقوام هش ورائع فهي يتم تحضيرها من خلال عجينة هشة وبسيطة، تعطى لها قوام هش وخفيف يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة جدًا وغير مكلفة، تعتبر من الوجبات الرائعة التي تقدم على السفرة في وجبة الغداء أو يمكن تقديمها كوجبة عشاء خفيفة مع السلطات الخضراء، أو يمكن تقديمها مع أنواع مختلفة من الصوص، تعتبر من الوجبات التي تحضر في وقت قصير فهي لا تحتاج إلي وقت كثير للخمير تترك فقط لكي ترتاح قليلاً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الدجاج السريعة بخطوات سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل فطائر الدجاج السريعة

مكونات عمل الفطائر سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

كيلو من الدقيق.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزيت النباتي.

3 ملاعق من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

2 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة وربع من الخميرة الفورية.

للحشوة

نصف كيلو من صدور الدجاج (مسلوق ومقطعة شرائح رفيعة).

3 ملاعق من الزيت.

حبة من البصل المفروم.

2 فص ثوم مهروس.

2 حبة من الجزر المبشور ناعم.

قرن صغير من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من بودرة الخردل.

جبن موتزاريلا.

للوجه

ملعقتين من الحليب السائل.

سمسم.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر الدجاج السريعة باتباع الخطوات الآتية:ـ

في وعاء كبير نضيف الخميرة والسكر ثم نضيف الماء الدافئ ونقلب المكونات، ثم نغطى الخليط لمدة خمس دقائق. ثم نضع في وعاء آخر كيلو من الدقيق ثم نضيف الملح ثم نضيف اللبن البودر والبيكنج بودر، ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض. نضيف إلي خليط الدقيق خليط الخميرة السابق ثم نضيف الزبادي ثم نضيف الزيت. نعجن المكونات باليد حتي تختلط مع بعضها البعض حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية، ثم توضع في وعاء مدهون بالزيت. ثم تغطى وتترك حتي تختمر لمدة خمس دقائق فقط.

طريقة عمل حشوة الدجاج

نضع مقلاة على النار ثم نضيف إليها الزيت، ثم نضيف البصل ثم نقلب البصل حتي يذبل. ثم نضيف الفلفل الأخضر المفروم، ثم نضيف الثوم ونقلب المكونات قليلاً حتي تظهر رائحة الثوم. يضاف الدجاج المسلوق ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض ثم نضيف الجزر المبشور. تضاف البهارات البابريكا والملح وبهارات مشكلة وبودرة الخردل والملح والفلفل الأسود. ثم نقلب المكونات ويترك الخليط على النار لمدة دقيقة ثم نطفئ النار، ثم نضيف إلي خليط الحشوة ملعقتين من المايونيز ونقلب المكونات جيداً، ثم نترك الحشوة حتي تبرد تماماً. بعد ذلك نحضر العجينة ثم نقوم بتقطيعها إلي كرات صغيرة متوسطة بالحجم، نغطى الكرات ثم تترك حتي ترتاح لمدة عشر دقائق. ثم نقوم بفرد كل كرة باستخدام النشابة على شكل بيضاوي ثم نضع بداخلها في المنتصف ملعقة كبيرة من الحشوة ورشة من الجبن الموتزاريلا. ثم نغلق طرفي العجينة على الحشوة في المنتصف، ثم نضع العجينة في صينية مدهونة بمسحة من الزيت. نكرر نفس الخطوات مع ما تبقي من كرات العجين حتي ننتهي من كل الكمية. نغطى الفطائر لكي ترتاح مرة أخرى لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بدهن وجه الفطائر بالحليب ثم ترش بالسمسم. ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 225 درجة مئوية لمدة عشر دقائق، حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرجها من الفرن ثم تغطى قليلاً، ثم تقدم دافئة بألف هنا وشفا.

طريقة عمل صوص الكاتشب والمايونيز

في طبق متوسط الحجم نضيف ملعقة كبيرة من الكاتشب وملعقة كبيرة من المايونيز. ثم نضيف ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من الشطة السائلة. نضيف رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، ثم نقلب المكونات جيد حتي تختلط مع بعضها البعض. نسكب الخليط في طبق التقديم ثم يقدم بالهنا والشفا مع العديد من الأكلات.

نصائح عند عمل فطائر الدجاج