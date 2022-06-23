نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصلي على رموش وحواجب كثيفة وطويلة بسرعة البرق بخلطة طبيعية منزلية فعالة 100% في المقال التالي
تعد منطقة الرموش والحواجب من اكثر المناطق التي توجد في الوجه وتعمل على بروز العينين وتجعلها ذات مظهر جميل وتجعل الفتيات الذين يتمتعون بشعر الرموش الطويلة الكثيفة وكذلك الحواجب الكثيفة بأفضل إطلالة ويعملون على جاذبية من حولهم ويعملون على لفت الأنظار، ونلاحظ ان البعض الآخر من الفتيات يعانون من مشكلة الشعر الخفيف للرموش والحواجب وتجعلهم يصابون بالضيق والتعب والإحراج، حيث يقومون هؤلاء الفتيات بالبحث عن بعض الطرق والوصفات التي تساعد على إنبات الشعر في الرموش والحواجب وتعتبر من أكثر الإستخدامات الشائعة التي تلجأ إلى إستخدامها هؤلاء الفتيات هي الذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل هذه المراكز على إستخدام إسلوب الحقن تحت الجلد الذي يعمل على إدخال المادة التي تساعد على تكثيف الشعر الخاص بالحواجب والرموش.
تعتبر الرموش والحواجب من الاشياء التي ترغب العديد من الفتيات والسيدات بظهورهما بشكل جذاب وجميل، حيث تعتبر من الوصفات الطبيعية التي تعمل على جعل شعر الحواجب والرموش بشكل كثيف هي وصفة زيت الخروع مع الفازلين الطبي لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة الطبيعية التي تعتبر ذات نتائج إيجابية وفعالة وتعطي كل ماتحلمين به.
مكونات عمل وصفة لتكثيف وتطويل شعر الرموش والحواجب
- ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.
- فرشاة لتمشيط شعر الحواجب والرموش.
- طريقة عمل وصفة لتكثيف وتطويل شعر الرموش والحواجب
طريقة عمل وصفة لتكثيف ولإطالة شعر الرموش والحواجب
- عليكي بتحضير عبوة متوسطة الحجم أو صغيرة وضعي بها ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع مع نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون وعليكي بتقليب هذين المكونين ببعضهما.
- بعد تقليب زيت الخروع مع زيت الزيتون قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي وعليكي بتجانسهما حتى تتمكنين من الحصول على قوام شبه سائل او شبه كريمي.
- بعد ذلك قومي بتحضير فرشاة التي تساعد على تمشيط شعر الحواجب والرموش ثم قومي بغمش هذه الفرشاة في الوصفة السحرية التي قومنا بتحضيرها وإعدادها.
- بعد غمس تلك الفرشاة عليكي بوضعها على شعر الحواجب أي عليكي بتمشيط شعر الحواجب بتلك الفراشاة المملوءة بالوصفة وكذلك علينا بتمشيط شعر الرموش.
- علينا بترك تلك الوصفة على هاتين المنطقتين لمدة ساعة واحدة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل وجهك جيدا وعليكي بتكرار إستخدام تلك الوصفة مرة واحدة يوميا وخلال عشرة ايام فقط سوف تحصلين على نتائج مبهرة.
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