نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأبسط المكونات اعملي آيس كريم المانجو بأقل تكلفة والشعور بالانتعاش في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد آيس كريم المانجو من المثلجات المحبوبة التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين وخاصتا في فصل الصيف حيث يعطي إحساس بالإنتعاش ويعطي للجسم البرودة المطلوبة، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة دون تعب أو مجهود حتى تستطيع الامهات تحضيرها بسهولة في المنزل دون استخدام أي ألوان صناعية ضارة بالجسم، كما يمكن تحضير الآيس كريم بنكهات كثيرة مختلفة مثل الجاهز وبدون ماكينة، ونظرا لارتفاع أسعار الآيس كريم سوف نقوم بتحضيره بكل سهولة، كما يتكون هذا الآيس من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي المانجو والكريمة والسكر ومكونات آخرى ويعرف عن المانجو بفوائده الكثيرة للبشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل آيس كريم المانجو بكل سهولة للتخلص من حر الصيف.

مقادير عمل آيس كريم المانجو

يحتوي آيس كريم المانجو على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة بطعم رائع مثل الجاهز هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كوب من السكر.

٣ حبات من المانجو.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب ونصف من كريمة الخفق.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقوم بتحضير آيس كريم المانجو بشكل بسيط وناجح مثل الجاهز بإتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونقوم بتقشير المانجو وتقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم كالمكعبات حتى يسهل هرسها. بعد ذلك نقوم بهرس المانجو بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة ربع كوب من السكر ونمزجهم بشكل جيد. ثم بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونقوم بخفق الكريمة بشكل جيد، ثم نضيف إليها السكر مع الخفق حتى نحصل على خليط كثيف. بعد ذلك نقوم بمزج خليط المانجو مع الكريمة والفانيليا ونمزجهم بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس. ثم بعد ذلك نضع الخليط في وعاء الثلاجة لمدة لا تقل عن ٤ ساعات، بعد ذلك نخرجه من الثلاجة ونضعه في الخلاط حتى نحصل على خليط ناعم. وهنا نكون قد قدمنا أحلى آيس كريم مانجو بطعم رائع ومميز بدون مكينة لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

نصائح عند عمل الآيس كريم

هناك بعض النصائح التى يجب مراعاتها عند تحضير الآيس كريم بالطعم المرغوب هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يجب اختيار مكونات جيدة وطازجة.

استخدام المكونات عالية السعرات الحرارية مثل الحليب والكريمة.

إضافة النكهة عنما يبرد الآيس كريم حتى تظهر نكهته.

يجب تجميد وعاء الآيس كريم قبل وضع الآيس كريم به لمدة يوم كامل.

فوائد المانجو على الصحة

هناك عدة فوائد للمانجو على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي

تعد المانجو غنية بالفيتامينات والمعادن والنحاس وحمض الفوليك.

تسيطر على ضغط الدم لأنها غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد على انتظام ضربات القلب.

تحتوي على الألياف التي لها دور كبير في تنظيم عمل الجهاز الهضمي ويقي من الإمساك والبواسير.

مفيدة جداً لصحة الجلد والعين وتقي من علامات الشيخوخة والتجاعيد.

تقي من السرطانات كسرطان الثدي والفم والقولون كما أثبتت الدراسات.

مكونات آيس كريم الفراولة والليمون

يتكون آيس كريم الفراولة والليمون من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

فراولة مجمدة.

أربع مكعبات من الزبدة.

نصف كوب من الليمون.

كوب حليب كامل الدسم.

٥ ملاعق من السكر.

برش الليمون.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير آيس كريم الفراولة والليمون في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-