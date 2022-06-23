بثلاث ملاعق من القهوة حضري كرات القهوة اللذيذة بدون فرن

كرات القهوة ، تعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة عملها من مكان إلى آخر، وتعتبر من الحلويات التي تتكون من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة لعملها، وتعتبر من الوصفات التي يمكن عملها في المناسبات والأعياد بجانب كوب من الشاي أو القهوة، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها لأبنائها في المنزل بكل سهولة، حيث يمكن عملها بصوص الشوكولاتة وتزينها بالكريمة أو الشوكولاتة الخام البيضاء أو السوداء، وتتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتختلف طريقة تحضيرها حيث أنها تكون باردة أو ساخنة حسب الرغبة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كرات القهوة اللذيذة بدون فرن في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كرات القهوة

تتكون كرات القهوة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

كوب من البسكويت المطحون.

3 ملاعق كبيرة من القهوة.

صوص الشوكولاتة.

شوكولاتة خام للتزيين.

مقادير عمل صوص الشوكولاتة

هناك بعض المكونات لعمل صوص الشوكولاتة وهي كالآتي:-

كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

50 جرام شوكولاتة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

مقدار ملعقة كبيرة من الزبدة.

خطوات إعداد الصوص

تحضير إناء ونضع به الحليب ثم نضيف إليه السكر ونقلب المكونات جيداً، ونتركه على النار حتى يغلي، ثم نضيف الشوكولاتة مع الإستمرار في التقلب، ثم نضيف الكاكاو ونقلب جيداً حتى تغلي المكونات ثم نضيف الزبدة ثم نرفع الخليط من على النار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كرات القهوة بدون فرن في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-