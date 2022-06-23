فطائر المقلاة الإسفنجية من أطيب المعجنات التي لا تحتاج لفرن

فطائر المقلاة الإسفنجية من المعجنات التي يمكنك تحضيرها بكل سهولة فهى لا تحتاج لفرن كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في مطبخك، وهى من الفطائر الحلوة التي تقدم مع الشاي أو الحليب كوجبة إفطار خفيفة أو تقدم للأطفال بين الوجبات كتحلية بدلاً من شراء الحلويات الجاهزة الضارة بالصحة، وتتميز مكونات فطائر المقلاة بقيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على الحليب والبيض والزبدة وكلها مواد غذائية مفيدة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل فطائر المقلاة الإسفنجية بدون فرن.

مكونات فطائر المقلاة الإسفنجية



تتوفر مكونات فطائر المقلاة في مطبخك ولا نحتاج لتحضيرها أي مكونات مكلفة، وسوف نقدم لكم المكونات اللازمة لعملها بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج من حيث الشكل والمذاق، وهى كما يلي:

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الجافة.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

2 بيضة بحرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.

3 أكواب ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

الالتزام بخطوات طريقة التحضير والمقادير المحددة للمكونات مهم جداً للحصول على فطائر ذهبية بقوام هش وخفيف، وما عليكي سيدتي سوى اتباع الطريقة التالية لضمان نجاح عمل الفطائر: