فطائر المقلاة الإسفنجية من أطيب المعجنات التي لا تحتاج لفرن

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فطائر المقلاة الإسفنجية من المعجنات التي يمكنك تحضيرها بكل سهولة فهى لا تحتاج لفرن كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في مطبخك، وهى من الفطائر الحلوة التي تقدم مع الشاي أو الحليب كوجبة إفطار خفيفة أو تقدم للأطفال بين الوجبات كتحلية بدلاً من شراء الحلويات الجاهزة الضارة بالصحة، وتتميز مكونات فطائر المقلاة بقيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على الحليب والبيض والزبدة وكلها مواد غذائية مفيدة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة لعمل فطائر المقلاة الإسفنجية بدون فرن.
مكونات فطائر المقلاة الإسفنجية
تتوفر مكونات فطائر المقلاة في مطبخك ولا نحتاج لتحضيرها أي مكونات مكلفة، وسوف نقدم لكم المكونات اللازمة لعملها بالمقادير المضبوطة التي تعطي أفضل النتائج من حيث الشكل والمذاق، وهى كما يلي:
- كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الجافة.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- 2 بيضة بحرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة.
- 3 أكواب ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
الالتزام بخطوات طريقة التحضير والمقادير المحددة للمكونات مهم جداً للحصول على فطائر ذهبية بقوام هش وخفيف، وما عليكي سيدتي سوى اتباع الطريقة التالية لضمان نجاح عمل الفطائر:
- نقوم بنخل الدقيق للتخلص من أي شوائب أو تكتلات.
- نقوم بخلط جميع المكونات السائلة وهى كوب من الحليب الدافئ وملعقتين كبيرتين من الزبدة المذابة وبيضتين بحرارة الغرفة بالمضرب اليدوي ثم نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا وملعقة كبيرة ونصف من الخميرة وثلاث ملاعق كبيرة من السكر ونستمر في الخفق جيداً بالمضرب اليدوي حتى يمتزج الخليط تماماً.
- ثم نقوم بإضافة ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات بالتدريج مع إضافة ربع ملعقة صغيرة من الملح ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- تدهن العجينة بقليل من الزيت ثم تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- نفرد العجينة دائرة كبيرة بسمك واحد سم على سطح مدهون بقليل من الزيت ثم نشكلها الي دوائر صغيرة باستخدام قطاعة.
- ثم نغطيها بمنشفة نظيفة ونتركها تختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.
- ثم نقوم بوضع مقلاة بها زيت غزير على نار متوسطة وتترك لتسخن ثم نأخذ الفطائر بحرص ونقليها حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي من الجهتين ثم نخرجها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.
- بعد ذلك نزينها بقليل من السكر المطحون أو تقدم سادة مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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