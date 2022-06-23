نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بموزة واحدة علاج شيب الشعر نهائيا وللابد في اقل من ساعة بمكونات طبيعية بدون صبغات ولا حناء مضمونة 100 في المقال التالي
مؤخراً تم الوصول إلى معجزة وهي بموزة واحدة تتخلصين من الشيب نهائياً والتخلص منه للأبد، فقد كانت أحد المشاكل المؤرقة لكثير من الأشخاص سواء السيدات أو الرجال خاصة من ظهر لديهم الشيب في وقت مبكر، فلا حاجة بعد اليوم إلى استخدام الصبغات الكيميائية التي تعمل على تغطية الشيب وليس علاجه، بينما الموز بمثابة علاج فعال له إلى جانب الترطيب الكبير الذي يوفره لخصلات الشعر من خلال مده بالعديد من العناصر الغذائية التي تحفز نموه، لذا من خلال مقالنا اليوم سنحرص على إيضاح طريقة استعمال الموز للوصول إلى الهدف المرغوب وهو التخلص من الشعر الأبيض.
بموزة واحدة تخصلين من الشيب نهائياً
خلال دقائق معدودة من استخدام وصفة اليوم ستودعين الشيب المزعج للأبد، الموز هو المكون الأساسي والرئيسي والفعال في وصفة اليوم فإلى جانب القضاء على الشعر الأبيض يساعد على التخلص من قشرة الشعر المزعجة وتحفيز نموه من الجذور من خلال تفتيح مسام خصلات الشعر وإكسابه التغذية اللازمة للنمو بشكل صحي، التغذية تساعد الشعر على استعادة الصبغة السوداء مرة أخرى، فالشعر الأبيض خاصة مع صغر السن دلالة واضحة عن عدم تغذية الشعر بشكل صحيح وكامل.
طريقة استخدام الموز للتخلص من الشعر الأبيض
القرنفل من المكونات الطبيعية التي تساعد على تغذية الشعر وإكسابه اللون الأسود لذا نقوم بإضافته إلى وصفة اليوم لتحقيق فاعلية كبيرة للوصفة الخاصة بالتخلص من الشيب، وفيما يلي مقادير الوصفة:
- ثمرة موز.
- ملعقة من القهوة.
- ملعقة من القرنفل.
- ملعقتين من زيت القرنفل.
طريقة تحضير صبغة طبيعية للشعر الأبيض
- في البداية يتم هرس ثمرة الموز بشكل جيد، ونضيف إليها كلا من ملعقة من القهوة وملعقة من القرنفل ونثوم بالتقليب جيداً.
- يتم إضافة زيت القرنفل نع التقليب المستمر حتى تتجانس كافة المكونات التي تم إضافتها بشكل كامل.
- توزيع الخليط على كامل خصلات الشعر من الجذور وحتى الأطراف مع تدليك خفيف لخمس دقائق لفروة الرأس.
- يتم الانتظار حتى مرور ساعتين من الزمن على الأقل ثم غسل الشعر جيداً للتخلص من أثار الخلطة تماماً.
- لتلاحظي غياب الشيب تماماً عن خصلات الشعر عليكي استخدام الوصفة السابقة على الشعر مرتين خلال الأسبوع الواحد.
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