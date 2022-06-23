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تعتبر بسبوسة الحلواني من أشهر الحلويات المصرية التى تحرص الكثير من ربات البيوت على عملها باستمرار، فهى من الحلويات التي تتميز بطعم رائع ويقبل على تناولها كل أفراد الأسرة، وبرغم أن طريقة تحضيرها بسيطة وسريعة وتعطي نتائج مضمونة حتى مع المبتدئين في عالم الطبخ إلا أن الكثيرون يفضلون شراء البسبوسة من الحلواني لمذاقها المميز، ويعتقدون أن هناك صعوبة في عملها بالمنزل بنفس طعم وقوام الجاهز، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل بسبوسة الحلواني. مكونات بسبوسة الحلواني

2 كوب من السميد.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند (اختياري).

نصف كوب من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة من عسل النحل أو الشربات الثقيل. مكونات الشربات

كوب ونصف من السكر.

2 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير

في إناء عميق نضع كوبين من دقيق السميد مع نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونصف كوب من السكر ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من جوز الهند الناعم وهو مكون اختياري ثم نقلب المكونات الجافة جيداً.

ثم نضيف على المكونات الجافة نصف كوب من السمن السائل البارد ونقلب السمن مع المكونات الجافة حتى نحصل على قوام مفتت.

بعد ذلك نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من عسل النحل أو شربات الحلويات الثقيل مع التقليب.

ثم أضيفي نصف كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة مع التقليب من أسفل لأعلى بدون عجن.

تفرد في صنية مقاس 28 مدهونة بالسمن مع الطرق الخفيف لتصبح متساوية وناعمة.

تخبز في فرن ساخن مسبقاً حرارته 200 مئوية لمدة 30 دقيقة فقط في الرف الأوسط مع إشعال النار من أسفل فقط حتى تنضج البسبوسة ثم نطفئ ونشعل الشواية لتأخذ اللون الذهبي من فوق.

في أثناء الخبز قومي بتحضير الشربات بوضع كوب ونصف من السكر مع كوبين من الماء في إناء على نار متوسطة دون تقليب وبعد أن يغلي أضيفي عصير نصف ليمونة واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق وأضيفي الفانيليا وأطفئي النار .

يضاف الشربات الدافي على البسبوسة فور خروجها من الفرن وتغطى ثم ثقطع وتقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة بسبوسة الحلواني الأصلية بأسهل طريقة وأبسط مكونات - ثقفني

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