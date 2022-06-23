اصنعي بنفسك اللانشون البيتي الصحي بمكونات بسيطة وطعم لذيذ أحلى من الجاهز

اللانشون البيتي ، من أجمل الأكلات السريعة التي يفضل تناولها الكثير من الناس، وتجد كثير من الامهات يقومون بصنعه في البيت بدل من شرائه من الخارج كي تضمن السلامة لأسرتها، كما يتميز بطعمه الجميل عند تناوله بجانب الجنة البيضاء والمخللات مثل الزيتون والجزر، ويتم عمل السندويشات منه عند الذهاب للعمل، أو عند الذهاب إلي المدرسة، وطريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة ولا تكلفنا وقت طويل أثناء تحضيره وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي بمكونات بسيطة وطعم لذيذ أحلى من الجاهز بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل اللانشون البيتي الصحي

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كالتالي:-

٤ مثلثات من الجبنة. ثلاث بيضات. أربع ملاعق من الدقيق. ملعقة ونصف من النشا. كيس من مرقة الدجاج. نصف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت. ملعقة صغيرة من الفلفل الحصي. ملح وبهارات حسب الرغبة. طبق صغير من الزيتون المقطع. نقطة صغيرة من لون الطعام الأحمر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير اللانشون البيتي الصحي بكل سهولة مثل الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات ماعد الفلفل الحصي، ونخفقهم جيداً مع بعض حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام.

ثم نحضر كيس على شكل أسطوانة، ونصب الخليط به ونغلقه جيداً حتى يخرج الهواء تماماً.

بعد ذلك نقوم بلف الكيس بورق الفويل ونغلقه من الأطراف على شكل أسطوانة.

ثم نحضر حلة كبيرة ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى تغلي، مع إضافة القليل من ورق اللورا.

نقوم بوضع اللانشون في الماء المغلي ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى ينضج تماماً.

بعد أن يتم النضج نخرجه من الماء، ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك جيداً.

بعد ذلك نقوم بتقطيعه ونضعه على طبق التقديم بألف صحة وهنا على قلوبكم.

فوائد اللانشون البيتي للجسم

يمتلك العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يحتوي على بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على بناء الجسم والعضلات. كما يعطي الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة ويعطي القوة لجسم كما يساعد على إنقاص الوزن الزائد لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية عالية. ويحتوي على البيض والجبنة وهم من أهم العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

نصائح عند عمل اللانشون بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي تساعدنا على عمل لانشون صحي بالمنزل وهى كما يلي:-