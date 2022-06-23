هتشرفك فى العزومات... أفضل طريقة لعمل البسبوسة بالكنافة متماسكة والطرية حاجه كد خيال روعة

عمل البسبوسة بالكنافة، تعتبر الطريقة للكثير من ربات البيوت من أصعب الوصفات المنزلية، لذلك يبحثن عن أفضل طريقة لعمل البسبوسة الطرية والمتماسكة، وهي من الحلويات التي يتم إنشاؤها بطرق متنوعة وجديدة لذلك سوف نقدم لكم أفضل الطرق البسيطة التي تجعلكم من الخبراء في صناعتها، من خلال بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل، فلا تترددوا في تجربتها حيث أننا نوفرها لكم بجميع أسرارها.

عمل البسبوسة بالكنافة

هناك بعض المكونات التي تحتاجها لعمل البسبوسة بالكنافة، وهي تتم من خلال ما يلي:

مكونات عمل البسبوسة بالكنافة

تحضير كوب سميد ناعم.

تحضير كوب ونصف من العجينة الخاصة بالكنافة المجمدة.

وتحضير ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب زبدة سايحة.

سكر بمقدار نصف كوب.

ربع كوب جوز الهند.

كوب قشطه.

رشه من الملح.

ملعقة فانيلا صغيرة.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

شربات بارد.

فستق مجروش للتزيين.

طريقة تحضير البسبوسة بالكنافة

يمكنكم تحضير البسبوسة بالكنافة بكل بساطة من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك في البداية أن تقوم بخلط الزيت مع السمن وإضافة القشطة، وبعد ذلك يتم إضافة جوز الهند والملح والبيكنج بودر والفانيلا.

يتم بعد ذلك تحضير صينية فرن مناسبة، ودهنها ببض الزبدة، ومن ثم يتم توزيع الخليط عليها.

يتم تقطيع الكنافة قطع صغيرة، وخلطها مع الزبدة، وبعد ذلك يتم توزيعها على سطح البسبوسة، ومن ثم يتم إدخالها في الفرن الذي تم تسخينه من قبل على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة.

بعد تمام النضج يتم أشعار الشوية دقائق بسيطة لاكتسابها اللون الذهبي، وبعد ذلك يتم إخراج الصينية من الفرن، وتوزيع الشربات عليها.

بعد ذلك يتم تزيينها بالقليل من المكسرات حسب رغبتك، ويتم تقطيعها وتقديمها.

تحضير البسبوسة النوتيلا

خطوات بسيطة لتحضير البسبوسة بالنوتيلا، وهي كما يلي: