طريقة عمل فطائر الجيب التركية بالطريقة الاصلية وقوام هش

تعتبر فطائر الجيب التركية ، من أسرع وأسهل أنواع الفطائر التركية التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة جداً غير مكلفة وحشوها يكون علي حسب ما ترغبون، وهي نوع من أنواع الفطائر السهلة التحضير وهي فطائر تتمتع بقوام هش وطري وشكل مميز يجعل الإقبال عليها كثير جداً من قبل الأطفال والكبار، هي وصفة مميزة ومشهورة فتعتبر من المعجنات والفطائر من أكثر الأطعمة الخفيفة، ويمكن تشكيلها بأشكال واحجام مختلفة حسب الرغبة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر الجيب التركية في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل فطائر الجيب التركية

تحتوي هذه الفطائر علي مقادير بسيطة جداً وهي كالتالي:-

2 معلقة صغيرة من السكر.

كوب من الحليب الدافئ.

معلقة كبيرة من الخميرة.

4 أكواب من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

بيضة واحدة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

للدهن الوجه:-

حبة بركة أو سمسم.

بيضة مخفوقة مع رشة فلفل أسود.

نصف معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

للحشو:-

شرائح طماطم.

شرائح جبنة شيدر.

شرائح خيار.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال موقعنا هذا خطوات تحضير فطائر الجيب التركية في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-