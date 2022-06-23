نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر الجيب التركية بالطريقة الاصلية وقوام هش في المقال التالي
تعتبر فطائر الجيب التركية ، من أسرع وأسهل أنواع الفطائر التركية التي يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة جداً غير مكلفة وحشوها يكون علي حسب ما ترغبون، وهي نوع من أنواع الفطائر السهلة التحضير وهي فطائر تتمتع بقوام هش وطري وشكل مميز يجعل الإقبال عليها كثير جداً من قبل الأطفال والكبار، هي وصفة مميزة ومشهورة فتعتبر من المعجنات والفطائر من أكثر الأطعمة الخفيفة، ويمكن تشكيلها بأشكال واحجام مختلفة حسب الرغبة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل فطائر الجيب التركية في المنزل بكل سهولة.
مكونات عمل فطائر الجيب التركية
تحتوي هذه الفطائر علي مقادير بسيطة جداً وهي كالتالي:-
- 2 معلقة صغيرة من السكر.
- كوب من الحليب الدافئ.
- معلقة كبيرة من الخميرة.
- 4 أكواب من الدقيق.
- رشة صغيرة من الملح.
- بيضة واحدة.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الزبدة المذابة.
للدهن الوجه:-
- حبة بركة أو سمسم.
- بيضة مخفوقة مع رشة فلفل أسود.
- نصف معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.
للحشو:-
- شرائح طماطم.
- شرائح جبنة شيدر.
- شرائح خيار.
طريقة التحضير
سوف نقدم لكم من خلال موقعنا هذا خطوات تحضير فطائر الجيب التركية في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-
- نقوم بإحضار إناء صغير في البداية ونضع السكر، ثم نقوم بإضافة الخميرة علي السكر ونقلب جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة نصف كوب من الحليب الدافئ إلي خليط الخميرة والسكر ونقلب جيداً ويترك لمدة 15 دقيقة.
- ثم في العجان نقوم بوضع الدقيق، ثم نقوم بإضافة الملح إلي الدقيق، ثم نضع الزيت إلي الملح والدقيق في العجان.
- بعد ذلك نقوم بعجن المكونات السابقة ونستمر في العجن لمدة خمس دقائق، ثم نضيف نصف كوب الحليب المتبقي.
- ثم نضيف البيضة إلي المزيج السابق، ثم نضيف الفانيليا لإزالة زافرة البيض المضاف إلي الدقيق والزيت.
- بعد ذلك نضيف خليط الخميرة والسكر بعد تخميرة، ونعجن جيداً لمدة 10 دقائق علي الأقل حتي تصبح عجينة متماسكة ليس فيها شقوق.
- ثم بعد ذلك في إناء مدهون بالزيت نضع العجينة، ونغطيها بفوطة نظيفة ثم نتركها لمدة ساعة لتخمر في مكان دافئ.
- بعد أن تخمر العجينة نقوم بتقسيمها إلي ست كرات متساوية، ثم نأخذ كرة ونقوم بفردها.
- ثم ندهن سطح الطاولة بالزبدة المذابة، ونفرد الكرة علي شكل دائري ثم ندهنها بالزبدة.
- بعد ذلك نقوم بطي الدائرة إلي نصفين ثم ندهن زبدة مرة أخرى، واخيراً نقوم بطي نصف الدائرة مرة أخرى فيكون الشكل النهائي مثلث.
- ثم نكرر الخطوات السابقة حتي ننتهي من كمية العجين، ونضع الفطائر في صينية مدهونة بالزيت.
- بعد ذلك ندهن وجه العجين بالبيض المضاف إلية الفلفل الأسود، ثم نضع حبة البركة أو السمسم ونترك العجين يتخمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.
- ثم نضعها في فرن متوسط الحرارة 200 مئوية لمدة 30 دقيقة، بعد أن تبرد نقوم بفتحها ثم نقوم بحشو كل جيب بحشوة مختلفة وتقدم بألف صحة وعافية.
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