بديل الكيراتين.. بملعقة نشا حولي شعرك وشعر بنتك لخيوط حرير لن تصدقي النتيجة

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عمر شويل - جدة النشا له فوائد عديدة للشعر والبشرة، فهى من مكونات الطعام التي لها شعبيه كبيرة فى الوصفات التجميلية التى تحسن من ملمس الشعر وتغطيه الحيوية واللمعان والنعومة، وتدخل النشا فى الكثير من الوصفات التى تعمل على تنعيم الشعر وتقوية بصيلات الشعر وبالتالى تمنع تساقطه، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة عمل وصفة لتنعيم الشعر بالنشا.

فوائد النشا للشعر

النشا تعمل على تنعيم الشعر وإعادة حيويته ولمعانه.

تقضي على القشرة فهي تعمل على تنظيف فروة الرأس وجعله أكثر جمالاً.

تحتوى النشا على فيتامينات تعمل على فرد الشعر الخشن مما يجعله أكثر نعومة وحيويته.

تعالج التقصف والهيشان وتقضى على تموجات الشعر.

تجعل الشعر أكثر جاذبية، كما أنها تسهل من تسريح الشعر وفك التشابك.

تعمل على ترطيب الشعر، مما يجعله أكثر انسيابية.

وصفة طبيعيه لتنعيم الشعر بالنشا

المكونات

معلقة كبيرة من النشا.

ماء للعجن.

تحضير وصفة طبيعية لعلاج خشونه الشعر بالنشا

نقوم بخلط النشا مع الماء حتى نحصل على قوام كريمى ناعم.

نقسم الشعر إلى نصفين أو اربع اجزاء ونقوم بوضع عجينة النشا على جميع خصلات الشعر بالكامل ونتركها لمدة ساعة حتى تتغلغل جميع اجزاء الشعر.

نغسل الشعر بالماء فقط.

هذه الوصفة سوف تعمل على تنعيم وتقوية الشعر من الجذور للأطراف وتكسبه الحيوية واللمعان.

تحضير وصفة النشا وزيت الزيتون لتنعيم الشعر

المكونات

2 معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ماء للعجن.

وصفة طبيعية لتنعيم الشعر الخشن بالنشا وزيت الزيتون

نحضر إناء صغير ونضع بداخله النشا والماء ونرفعه على النار ونقوم بتقليبهم حتى الحصول على قوام كريمى ناعم.

نضيف إليهم زيت الزيتون ونقلب.

نضع الخليط على شعر نظيف وجاف ونقوم بتقسيم الشعر ووضع خليط النشا على الشعر وتركه لمدة أربع ساعات.

نغسل الشعر بالماء الدافىء، ثم البارد.

هذه الوصفة تعمل على تنعيم الشعر وتقويته دون أن يضر بخصلات الشعر ويعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه لاحتواء الوصفه على النشا التى ترطب وتنعم الشعر الخشن وتقضى على تقصفه وهيشانه، فهى وصفة ممتازة وطبيعة وأمنه تماماً على الشعر.

فوائد النشا كثيرة للشعر والبشرة، فهى تقوم بتنعيم الشعر الخشن وتقويته وتمنع التساقط، كما أنها لها دور فعال فى علاج القشرة وتنظيف الشعر، وتمنع التقصف والهيشان وتعمل على فك التشابك وسهولة التسريح، لذلك سوف نقدم لكم فى هذا المقال عن طريقة تحضير وصفات طبيعية كثيرة لتنعيم وتقويه الشعر وعدم تساقطه بمكون النشا الطبيعي.

يعتبر الشعر من اول علامات اهتمام المرأه بنفسها وجمالها، فهو تاج المرأة لذلك تبحث دائما المرأة عن وصفات طبيعية تجمل شعرها انسيابيا ولامعا، وتعد زبدة الشيا من أكثر الوصفات الطبيعية التى تتمتع بفوائد كثيرة للشعر، ومن أكثر البلدان استخداما لزبدة الشيا هما الأفارقة واليوم نقدم لكم وصفة تنعيم الشعر بزبدة الشيا.