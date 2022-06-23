برجر الدجاج في البيت بأسهل طريقة بدون ما ينفك في الزيت وبمذاق لذيذ

برجر الدجاج في البيت ، من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية، والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، حيث يلجئون إلى تناوله في المطاعم باستمرار، كما أنه منتشر بكثرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث نال على إعجاب الجميع، ويتميز بمذاقه الخرافي والرائع والشهي الذي لا يوصف، وبرائحته المميزة، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضا، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم بدلا من شرائه من المطاعم لضمان جودته وصحته، وتوفير تكلفتها العالية، وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل برجر الدجاج في البيت بكل سهولة وبألذ الوصفات، طعم ولا أروع.

مكونات برجر الدجاج في البيت

يتكون برجر الدجاج من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات متوسطة.

نصف حبة بصلة متوسطة مقطعة مكعبات.

3 ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل بقسماط الأفران في المنزل بدلا من شرائه).

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

مقدار ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

فلفل أسود.

2 ملعقة صغيرة مرق دجاج بودرة.

ملح.

مقدار ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

القليل من الزيت النباتي للقلي.

مقادير الصوص

4 ملاعق كبيرة مايونيز.

ملعقة صغيرة صوص المستردة.

3 ملاعق كبيرة كاتشب.

2 ملعقة كبيرة صلصة حارة

شرائح جبنة شيدر.

خبز البرجر (ويمكنكم الاستعانة بطريقة خبز البرجر في المنزل بدلا من شرائه).

خيار مخلل مقطع شرائح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل برجر الدجاج في البيت بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليه مكعبات الدجاج والبصل، ثم نفرمهم ناعم جداً

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدجاج المفروم والبقسماط والبابريكا والكزبرة والفلفل الأسود والملح والثوم البودرة والبصل البودرة ومرق الدجاج، ثم نخلط المكونات جيدا حتى يمتزج الخليط.

ثم نضيف ملعقة الزيت النباتي ونخلط جيداً حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نشكل الدجاج المتبل إلى كور حسب الحجم المرغوب.

ثم نشكل البرجر، نحضر قالب البرجر، ثم نضع في الأسفل ورقة زبدة، ثم نضع فوقها كرة الدجاج، ثم نضع فوقها ورقة زبدة، ثم نضع فوقها الجهة العليا من القالب، ثم نضغط على القالب جيدا حتى تتوزع في القالب بشكل متساوي.

بعد ذلك نخرج البرجر من القالب بورق الزبدة، ثم نرصه في وعاء.