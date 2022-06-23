طريقة صبغ الحواجب طبيعياً بالقرنفل في البيت.. بديل التاتو

يعد القرنفل من النباتات التي لها مفعول ساحر فى صبغ وتكثيف الحواجب بشكل طبيعي يجعلك تستغنى عن التاتو نهائيا وتتخلصي من مشكلة ضعف وفراغات الحواجب تماما وعدم التعرض إلى تساقطها، وذلك بسبب احتوائه على فيتامينات ومعادن غنية مثل فيتامين سي والماغنيسيوم والكالسيوم وخاصة مادة الاوجنول التي تساعد على تعزيز نمو الشعر ومحاربة مسببات عدم نموه بشكل طبيعي وكثيف، وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك استخدامها من أجل تكثيف وصبغ الحواجب بالقرنفل وملئ الفراغات بها بشكل يبدو طبيعيا تماما على عكس استخدام التاتو الذي يبدو ملفتا ولا يعمل على حل مشكلة التخلص من الفراغات أو تكثيف الشعر، فتعرفي على طريقة صنع تاتو الحواجب بنفسك فى المنزل باستخدام القرنفل بأبسط الطرق وأفضل النتائج.

طريقة استخدام القرنفل فى صبغ الحواجب

احضري بعض أعواد القرنفل المجفف من عند العطار.

ضعي أعواد القرنفل فى إناء على نار هادئة وقومى بتقليبهم حتى يتم تحميصهم ويتحول لونه إلى اللون الأسود.

ارفعي القرنفل من على النار وضعيه جانبا حتى يبرد قليلا.

حددي رسمة حاجبيك بشكل متساوي باستخدام قلم الحواجب لسهولة عملية الصبغ.

امسكي عود من القرنفل وقومى بتمشيط حاجبيك من الداخل إلى الخارج حتى تنتهى من ملئ الفراغات وتلوين الجلد تماما.

طريقة استخدام القرنفل فى تكثيف الحواجب

قومى بتحميص أعواد القرنفل المجففة فى إناء على نار هادئة.

ارفعي القرنفل من على النار ثم ضعيه فى وعاء المطحنة الكهربائية ليتم سحقه جيدا ويتحول إلى بودرة ناعمة.

يمكنك أن تقومي بتصفية المسحوق الناتج للتخلص من أي كتل أو أجزاء خشنة به.

خذي ملعقة من مسحوق القرنفل وأضفي عليها نصف ملعقة من زيت الزيتون أو زيت الخروع واخلطي المكونات معا حتى يصبح الخليط متماسك القوام وليس سائلا.

ضعي هذا المزيج على حاجبيك يوميا باستخدام فرشاة ماسكرا قديمة، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم امسحي الخليط بواسطة قطنة مبللة.

استمري على استخدام الوصفة لمدة أسبوعين على الأقل لتحصلي على نتائج سريعة.

صبغ الحواجب بالحناء

إذا كنتي من الأشخاص التي تفضل الحصول على تاتو ثابت لأكثر من شهر وبدون أي تكلفة تذكر، فعليكي استخدام الحناء في الصبغ، ويكون كالتالي:

أحضري عبوة من الحناء سواء كانت باللون” الأسود، البني”، ويتم خفقها بالقليل من الماء.

يتم تقليب الحناء على تحصلي على قوام كريمي ناعم للغاية.

بواسطة فرشاة الحواجب ابدئي برسمها جيداً واتركيها لمدة ربع ساعة.

يتم مسح الحواجب بقطعة قطن مبللة للتخلص من الحناء ولاحظي اللون على الفور.

وكانت هذه أفضل الطرق التي يمكن استخدام القرنفل فيها لصبغ الحواجب وعمل تاتو طبيعي 100% بها، يمكنك تجربيها الآن واستمتعي بالفرق الناتج.