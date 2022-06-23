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طريقة عمل عزل البنات من الحلويات التي تبحث عن طريقة عملها العديد من ربات البيوت ويرغبون في معرفة كافة المقادير الخاصة بهذه الحلوي التي تعتبر في الوقت الحالي من أشهر الحلويات التي يتم تناولها، كما يجب الإشارة أن هذه الحلوي تعطي لجميع الأطفال عند تناولها شعور بالسعادة والفرحة، يمكنكم عمل عزل البنات بأكثر من لون وأكثر من نكهة أيضاً تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضيرها بكل سهولة في المنزل. طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة يمكنكم عمل عزل البنات بكل سهولة من خلال مجموعة من المقادير الآتية: كوب من السكر.

كيس من الفانيليا أو أي نكهة مفضلة.

عيدان خشبية.

ملون طعام صحي باللون الأحمر أو أي لون ترغبون فيه. طريقة تحضير عمل غزل البنات بدون ماكينة يمكنكم تحضير عزل البنات بدون ماكينة بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: في وعاء عميق يتم وضع السكر ثم يتم وضع ملون الطعام ويتم تقليب جميع المكونات جيدا حتى تصبح ذات لون واحد فقط.

حيث أنه في الخطوة الثانية يتم وضع نكهة الفانيليا أو النكهة التي ترغبون فيها ثم يتم خلط كافة المكونات بشكل جيد.

كما يجب عليكم وضع السكر على النار من أجل عمل الكراميل ويجب عليكم تقليل الكراميل كل فترة حتى لا يحترق.

كما أنه بكل سهولة يجب عليكم وضع ملعقة خشبية من الكراميل ويتم وضعها في إناء واسع على النار.

ثم يتم عمل حركات دائرية كثيرة حتى يمكنكم عمل خيوط رفيعة للغاية.

ثم يجب عليكم تكرر هذه الخطوات حتى يتكون لديكم كرة من غزل البنات.

يتم لف هذه الكورة حول اعواد خشبية.

ويتم تناولها بعد ذلك وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل غزل البنات في المنزل بدون ماكينة ولا خلاط بكوب سكر واحد فقط - ثقفني

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