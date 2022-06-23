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خلطة طبيعية مرتين في الأسبوع لتكثيف الشعر وتطويله بشكل سريع وفعال، ندعوكم اليوم لتجربة وصفة يابانية سحرية لزيادة طول الشعر وتكثيف بصيلاته، هذه الوصفة تسرع نمو الشعر بشكل ملحوظ جداً من أول استعمال ويتم استخدامها مرتين أسبوعياً مع الشامبو. كما نقدم لكم بعدها وصفة أخرى بمكونات طبيعية ولها نفس الفاعلية، وهي تعمل على زيادة معدل نمو الشعر وتقويته ومساعدته على مقاومة التساقط، ويتم استخدامها أيضاً مرتين في الأسبوع. خلطة طبيعية لتكثيف الشعر وتطويله تتكون الخلطة الأولى من العناصر التالية: كوب صغير من الأرز الأبيض، يحسن الشعر التالف ويعالج التساقط. كوب من الماء. بصلة حمراء، يكثف الشعر ويزيد من طوله بسرعة كما ينشط الدورة الدموية ويعمل على علاج تساقط الشعر بفاعلية. ملعقة صغيرة من البن المطحون، تعالج تساقط الشعر والشيب المبكر وتحارب الصلع. طريقة الإعداد والاستخدام الخطوة الأولى: نأخذ الأرز ونقوم بغسله بالماء جيداً ثم نضف إليه الماء، ونترك الأرز ينقع في الماء لمدة 3 ساعات نتركه في الماء حتى يتخمر.

الخطوة الثانية: نأخذ البصلة ونقشرها ثم نبشرها باستخدام مبشرة حتى نحصل على مبشور البصل، ثم نقوم بتصفية البصل المبشور بقطعة قماش حتى نحصل على عصير البصل، ثم نضف البن المطحون إلى عصير البصل ونخلط جيداً.

الخطوة الثالثة: نضف ماء الأرز إلى خليط القهوة وعصير البصل ثم نخلط جيداً، وبعدها نأخذ نصف كوب من الشامبو ونضعه في قنينة أو برطمان ثم نضف الخليط إلى الشامبو

الخطوة الرابعة: نخلط بشكل جيد حتى تندمج المكونات ونغسل الشعر بهذا الشامبو عند الاستحمام، ويمكننا الاحتفاظ بهذا الشامبو لفترة طويلة. إطالة الشعر وزيادة كثافته تتكون الخلطة الثانية من العناصر التالية: كوب صغير من جل بذور الكتان. ملعقة كبيرة من زيت الخروع. ملعقة صغيرة من القهوة سريعة التحضير. طريقة الإعداد والاستخدام نضف جل بذور الكتان في وعاء ونضف إليه زيت الخروع والقهوة سريعة التحضير.

نخلط جيداً وبعدها نسكب هذا الخليط في برطمان مناسب ونضف إليه كوب صغير من الشامبو ثم نخلط جيداً.

نغسل الشعر بهذا الشامبو عند الاستحمام ويفضل استخدام هذا الشامبو مرتين في الأسبوع، وسنحصل على نتيجة جيدة من الأسبوع الأول من الاستخدام. عمر شويل - جدة خلطة طبيعية مرتين في الأسبوع لتكثيف الشعر وتطويله بشكل سريع وفعال - ثقفني

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