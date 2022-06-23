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مش هتروحي لكوافير تانى.. كيراتين تنعيم الشعر الخشن تعرفي على طريقة وخطوات تحضير أقوى كيراتين تنعيم الشعر الخشن والمجعد، فالكيراتين الطبيعي تمت تجربته من قبل مئات الفتيات وكانت النتائج ممتازة، وهذه الوسائل أفضل بكثير من اتباع الطرق الكيميائية لفرد الشعر وهي الكيراتين الكيميائي وماكينات فرد الشعر والبيبيليس وغيرها من الطرق التي تعمل على تنعيم الشعر، فكل هذه الطرق يا عزيزتي لا تلجئي إلى هذه الطرق أبدًا لأنها تضر بشعرك وتزيد من مشاكله وعيوبه وهذه المرة العيوب لا يتم إصلاحها بسهولة. كيفية تحضير واستخدام أقوى كيراتين تنعيم الشعر الخشن وصفة الريحان والخل لتنعيم الشعر مكونات الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة من الريحان الطبيعي.

زيت الزعتر.

خل أبيض.

ماء فاتر. خطوات التحضير وكيفية الاستخدام:- قومي بوضع نبات الريحان مع الماء في قدر معدني على النار حتى يصل إلى درجة الغليان لمدة نصف ساعة تقريبًا.

بعد ذلك قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها إلى الريحان المغلي واتركيه حتى يبرد قليلًا ثم ابدئي في وضعه على شعرك من كل الجوانب.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة تقريبًا ثم قومي بشطف شعرك وخلصيه من بقايا الخليط بواسطة الماء والشامبو ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا. وصفة النشا والعسل لتنعيم الشعر مكونات الطريقة:- عصير ليمون.

ست ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

زيت ذرة بمقدار ملعقة واحدة كبيرة.

عسل نحل أبيض.

زيت لافندر. خطوات وطريقة تحضير الوصفة:- اخلطي المكونات كلها مع بعضها في طبق معدني أو وعاء كبير ومناسب ولكن يجب تذويب الزيوت والعسل بداخل الميكروويف لعدة ثواني.

قلبي المكونات بواسطة ملعقة خشبية فهي الملعقة الأكثر أمانًا ولا تؤثر في الخليط بأي تأثير حتى لو بسيط.

اغسلي شعرك ونظفيه من الكريمات والزيوت وأي شوائب وقسميه إلى أربعة أجزاء وعلى كل جزء قومي بتطبيق الخليط عليه.

دلكي شعرك جيدًا بالخليط حتى يتغلغل إلى داخل فروة الرأس واتركيه على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين تقريبًا وغطيه بباروكة رأس بلاستيكية.

في النهاية قومي بتنظيف شعرك من الخليط بالماء والشامبو استمري على هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع. عمر شويل - جدة مش هتروحي لكوافير تانى.. كيراتين تنعيم الشعر الخشن في البيت ليلة واحده على شعرك والنتيجة عجيبه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتروحي لكوافير تانى.. كيراتين تنعيم الشعر الخشن في البيت ليلة واحده على شعرك والنتيجة عجيبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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