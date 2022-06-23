افضل زيوت لعلاج الصلع واعادة نمو الشعر

في منتجات كتير متوفرة فيف السوق ليها وظايف مختلفة للشعر ، ما بين الشامبو والبلسم وسبراي الشعر والجل وغيرها من المنتجات ، ولكن مع ذلك ومع كل المنتجات اللي ممكن نكون بنستخدمها ، الا انه بتواجهنا دايما مشكلة تساقط الشعر ، ومع الوقت تساقط الشعر بيبقى اسوأ وبيتحول لفراغات وصلع ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم افضل زيوت لعلاج الصلع ومنع تساقط الشعر وتغذيته وتكثيفه.
افضل زيوت لعلاج الصلع:
سبب الصلع او تساقط الشعر بيختلف من شخص للتاني ، ممكن يكون بسبب الشيخوخة, عدم التوازن الهرموني, الاجهاد, نقص المغذيات, او حتى الوراثة ، ومن اكتر الحاجات اللي بتأثر على نفسيتنا هو تساقط الشعر, وانحسار خط الشعر ، وضروري انك لو ظهرت عندك المشكلة دي تعالجيها من بدايتها قبل ما تزيد وتسوء اكتر ، وعشان تعالجي المشكلة مش محتاجة تستخدمي منتجات غالية ، ممكن تعتمدي على العلاجات المنزلية اللي بتكون فعالة جدا في علاج الصلع ، تعالوا نشوف مع بعض قايمة بأفضل 10 زيوت ممكن انها تساعد في علاج الصلع.
1- زيت الخروع:
لو بتدوري على حاجة تعيد نمو الشعر ، زيت الخروع هيكون هو اختيارك ، زيت الخروع بيحتوي على كميات كبيرة من احماض اوميجا 9 الدهنية ، وده بيخليه افضل اختيار كعلاج سريع لفروة الراس ، الزيت بيتغلغل بعمق في مسام فروة الراس وبيغذي الشعر وبصيلات الشعر ، بالاضافة ان الزيت بيجدد فروة الراس وبيزود كمان من الدورة الدموية ، وده بدوره بيعزز نمو الشعر.
2- زيت الزيتون:
زيت الزيتون بيحتوي على مضادات الاكسدة, فيتامين هـ, والاحماض الدهنية ، والمواد المضادة للاكسدة دي هي تعتبر مزيج مثالي لتعزيز نمو الشعر وتقليل احتمالية تلف الشعر ، زيت الزيتون بيخلي جذع الشعر اقوى واكتر صحة ، جربي تدليك زيت الزيتون على فروة راسك لمدة كام دقيقة على الاقل مرتين في الاسبوع ، ولاحظي الفرق على شعرك.
3- زيت جوز الهند:
زيت جوز الهند معروف من زمان انه من انواع الزيوت المفضلة للهنود ، لعلاج الحروق والجروح والتهابات الجلد وحتى للطبخ ، ولكن مش هي دي بس فوايده ، زيت جوز الهند بيلعب دور قوي في منع الصلع ، زيت جوز الهند بيضمن عدم فقد الشعر لرطوبته ، وبالتالي بيحافظ على قوتة وكثافتة ، وحمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند يعتبر مضاد للبكتيريا وبيحافظ على فروة الراس خالية من العدوى.
4- زيت اللوز:
زيت اللوز من انواع الزيوت اللي ليها تأثير قوي في علاج الصلع ، لانه بيحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم, المغنيسيوم, الدهون, فيتامين D, E ، ويعتبر زيت اللوز منافس قوي بين كل زيوت الشعر ، ومن مزايا زيت اللوز انه ممكن امتصاصه بسهولة عن طريق فروة الراس والشعر ، وبيدي الشعر نعومة اكتر من خلال العمل كمرطب طبيعي.
5- زيت الكاموميل:
زيت الكاموميل او البابونج ليه تأثير مهديء لفروة الراس ، بيحافظ على ترطيب الشعر ، بالاضافة كمان انه بيساعد على قتل حشرات الشعر ، وبيحمي الشعر من عوامل البيئة القاسية ومن قشرة الراس.
6- زيت الروزماري:
زيت الروزماري او اكليل الجبل ، من الزيوت اللي بتساعد على تعزيز نمو الشعر ، لانه ثبت انه مهم في توسيع الاوعية الدموية وتعزيز انقسام الخلايا ، والعملية دي بتخلق افضل بيئة لنمو افضل للشعر ، بسبب تحسينه للدورة الدموية في فروة الراس ، وممكن تستخدمي الزيت ده بشكل مباشر على الشعر ، او ممكن تستخدميه مع الزيوت الاساسية التانية او الزيوت الحاملة.
7- زيت اللافندر:
زيت اللافندر ليه نفس تأثير زيت البابونج على فروة الراس ، وممكن كمان انه يقتل حشرات الشعر ، بالاضافة كمان ان الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة فيه بتساعد في الحفاظ على صحة فروة الراس.
8- زيت الجوجوبا:
زيت الجوجوبا بيساعد في تنضيف المسام المسدودة وبيفتح المجال لنمو الشعر ، بالاضافة انه بيساعد على ترطيب الشعر ، ونتيججة لده بتحصلي على شعر بيلمع وصحي ، الزيت كمان بيحمي الشعر من التلف الناتج من ادوات تصفيف الشعر بالحرارة.
9- زيت النعناع:
زيت النعناع بيساعد على تعزيز نمو الشعر عن طريق تنشيط الدورة الدموية في فروة الراس ، بالاضافة انه بيجدد فروة الراس وبيخليها منتعشة ، وبيساعد في ضمان الحفاظ على بصيلات شعر صحية.
10- زيت خشب الارز:
زيت الارز معروف بقدرته على محاربة حكة فروة الراس ، وقشرة الراس ، واكيد تساقط الشعر ، وكمان بيساعد في التخفيف من التهابات فروة الراس.
نوعين بذور تأثيرهم قوي جدا في اعادة نمو الشعر
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