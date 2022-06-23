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تقشير البشرة بالقهوة، تعد عملية تقشير البشرة من أساسيات الاهتمام بجمال المرأة، إذ تشمل عمليات التقشير إزالة الخلايا الميتة، وتحفيز البشرة لإنتاج خلايا جديدة، مما يمنح البشرة مظهراً مفعماً بالنضارة والإشراق، وقد يتسبب الإهمال في البشرة أو عدم القيام بتقشيرها بصورة منتظمة في شحوب البشرة، وتكوين الحبوب والبثور على سطحها، نتيجة لانسداد مسامات البشرة، وعدم تنظيفها بشكل مستمر، وبدون الاضطرار إلى الذهاب إلى صالونات التجميل من أجل تقشير بشرتك، نقدم لك سيدتي بعض الطرق والأساليب التي تمكنك من تقشير بشرتك بشكل آمن وصحي على البشرة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى منتجات تحتوي على عناصر كيمائية قد تؤذي البشرة على المدى البعيد من خلال تطبيق عملية التقشير الكيميائي. مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج المكونات ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة تحضير مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج قومي بخلط المكونات معاً في وعاء مناسب الحجم، حتى تحصلي على قوام متماسك نسبياً.

قومي بفرده على بشرتك الرطبة، مع تدليك البشرة بأصابعك بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقتين.

اتركيه على بشرتك لمدة ثلث ساعة، ثم قومي بشطفه بالماء الفاتر.

مرري قطعة من القطن المغموسة في ماء الورد على بشرتك، من أجل إغلاق مسامات البشرة.

ستلاحظين الفرق واضحاً بعد تطبيق الوصفة مرة واحدة أو مرتين (لأصحاب البشرة الدهنية) كل أسبوع، وستشعر بشرتك بالانتعاش والحيوية. وصفة الشوفان وماء الورد لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت نهائيا ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير اخلطي ماء الورد مع الشوفان معاً جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبقي الماسك على بشرتك مع التدليك المستمر لمدة دقيقة، بعد غسلها مباشرةً بالماء والغسول وتجفيفها جيداً.

اتركي الماسك لمدة ربع ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

وتعد عمليات ترطيب البشرة من أهم الخطوات التي تمنع من تكون التجاعيد والخطوط الرفيعة سواء في الوجه أو منطقة تحت العينين، مما يؤخر من ظهور علامات تقدم السن، فتقشير البشرة من أكثر الأمور التي يجب الاهتمام بها. عمر شويل - جدة مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج صافية بدون تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال - ثقفني

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