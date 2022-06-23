سر الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم نهائيا وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

يلعب الفازلين والملح دوراً فعالاً في عمليات إزالة الشعر الزائد بسهولة وبدون الشعور بالألم، وهو ما تسعى إليه كل امرأة من أجل التمتع ببشرة نظيفة نضرة، إلى جانب ذلك يساهم الملح والفازلين في تقشير البشرة، والعمل على تفتيحها، ومنحها مظهراً حيوياً مشرقاً.

وصفة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه والجسم

المكونات

ملعقة كبيرة من الفازلين (حسب حجم المناطق التي ترغبين في إزالة الشعر الزائد منها).

ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير

قومي بخلط الملح مع الفازلين في إناء مناسب الحجم باستخدام ملعقة.

ضعي الخليط على المناطق التي ينمو بها الشعر، واتركيه حتى يجف تماماً على البشرة.

قومي بفرك الخليط بحركات دائرية لمدة 2-3 دقائق.

استخدمي الوسيلة التي تناسبك في عملية إزالة الشعر، وستلاحظين بنفسك سهولة التخلص من الشعر الزائد بدون ألم في أقل وقت ممكن.

وصفة النشا والملح لإزالة الشعر الزائد

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

طريقة التحضير

اخلطي الفازلين مع الملح والنشا جيداً، حتى يمتزجا تماماً، ويتكون خليط متجانس القوام.

طبقي الماسك على بشرتك، واتركيه لمدة ثلث ساعة أو حتى يجف تماماً.

افركي الخليط على بشرتك بحركات دائرية.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر أو بالماء وسائل الاستحمام.

قومي باستخدام السويت أو ماكينة البراون من أجل التخلص من كل كمية الشعر الزائد (وتعد تلك الخطوة اختيارية حسب رغبتك).

مرري مكعب من الثلج على بشرتك، ثم ادهمي بشرتك بأي نوع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

نصائح يجب اتباعها قبل إزالة الشعر

والجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من السيدات تعاني من ظهور جلد الوزة (أو ظهور الشعر تحت الجلد حتى بعد تطبيق وصفات إزالة الشعر الزائد)، لذلك نقدم لكي بعض النصائح التي تساعدك على التخلص من تلك المشكلة.