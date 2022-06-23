طريقة تحضير الاكلير بالشوكولاتة بعجينة خفيفة ولذيذة مثل المحلات بحشو الباستري

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طريقة تحضير الاكلير بالشوكولاتة من أحلى وأطعم الحلويات الخفيفة التي ظهرت جديدً في عالم الحلويات هي الاكلير، حيث تمتع هذه الوصفة بمذاقها الرائع فهي لعشاق الحلويات الخفيفة والشوكولاتة، يتم تحضير العجينة مثل بلح الشام ثم يتم حشوها بالكاسترد وتزيين بالشكولاتة، لذلك أصبحت هذه الحلوى من الحلويات المفضلة عند الجميع وتقدم دائما في المناسبات والاحتفالات وسنقدم لكم طريقة تحضير الاكلير بالكاسترد خطوة بخطوة ستحضرين أحلى وأطعم وأخف اكلير.
مقادير الاكلير بالشوكولاتة
سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير الاكلير وهى:
مقادير العجينة:
- كوب ماء.
- ملعقة صغيرة سكر.
- كوب دقيق.
- ربع كوب من الزبدة او سمن.
- 2 بيضة حجم كبير.
- رشة ملح
مقادير الباستري:
- 3 كوب حليب.
- ملعقة كبيرة نشا.
- 2 ملعقة كبيرة دقيق.
- 3 معالق سكر.
- بيضة.
- ملعقة فانيليا.
- ملعقة كبيرة زبدة.
للتغطية:
- شوكولاتة حليب مذوبة
طريقة تحضير الاكلير بالشوكولاتة
تعد الاكلير من الحلويات الفرنسية التي يتم تحضيرها في أشهر المطاعم، فهي تعد نوع من أنواع بلح الشام، فهو من الحلويات الخفيفة والشهية واللذيذة، حيث يتم حشو الاكلير بالكاسترد وكريمة الياستري اللذيذة، وسنقدم لكم خطوات تحضير كل مكون من مكونات الاكلير بالخطوات، والطريقة هي:
- نحضر أولا الباستري لكي يبرد حتى يتم تحضير العجينة.
- نضع في وعاء كبير الحليب و البيض و النشا و السكر و الدقيق ونقلبهم جيدا على البارد.
- بعد ذلك نضع الوعاء على نار متوسطة ونستمر في التقليب حتى يبدأ القوام أن يثقل ويصبح كريمي.
- نرفع الكاسترد من على النار ونضيف الفانيليا والزبدة ونقلبهم مع بعضهم جيدًا، ونتركها حتى تبرد وتغطي.
- نبدأ الآن في تحضير عجينة الاكلير و نأتي بوعاء ونضع الزبدة والماء ونضع الوعاء على النار.
- نترك الخليط حتى يغلى ثم نضيف الدقيق والسكر والملح على الماء والزبدة.
- نقلب هذه المكونات مع بعضهم حتى يتماسك الخليط.
- ثم نترك خليط عجينة الكاسترد حتى تبرد تماماً.
- نضيف حبات البيض على الخليط بعد أن يبرد ونقوم بخلطهم حتى يختفي أثر البيض مع العجينة، نضيف البيض حبه حبه ولا نضيف الأولى إلا بعد أن يختفي أثر الأولى.
- نضع العجينة في كيس حلواني ونبدأ بالتشكيل مثل حجم بلح الشام ونضعها في صينية فرن وتكون مبطنة بورق الزبدة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 160 درجة حتى تستوي وتاخد اللون الذهبي من الاسفل.
- نتركها حتى تبرد ثم نفتحها من النص ونحشيه بالباستري.
- بعد ذلك نقوم بوضعها في الشوكولاتة المذوبة، نتركها حتى تتماسك طبقة الشوكولاتة عليها، ويمكن تزيينها بفستق المجروش و الفول السوداني المجروش.
- ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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