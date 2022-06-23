طريقة تحضير الاكلير بالشوكولاتة بعجينة خفيفة ولذيذة مثل المحلات بحشو الباستري

طريقة تحضير الاكلير بالشوكولاتة من أحلى وأطعم الحلويات الخفيفة التي ظهرت جديدً في عالم الحلويات هي الاكلير، حيث تمتع هذه الوصفة بمذاقها الرائع فهي لعشاق الحلويات الخفيفة والشوكولاتة، يتم تحضير العجينة مثل بلح الشام ثم يتم حشوها بالكاسترد وتزيين بالشكولاتة، لذلك أصبحت هذه الحلوى من الحلويات المفضلة عند الجميع وتقدم دائما في المناسبات والاحتفالات وسنقدم لكم طريقة تحضير الاكلير بالكاسترد خطوة بخطوة ستحضرين أحلى وأطعم وأخف اكلير.

مقادير الاكلير بالشوكولاتة

سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير الاكلير وهى:

مقادير العجينة:

كوب ماء.

ملعقة صغيرة سكر.

كوب دقيق.

ربع كوب من الزبدة او سمن.

2 بيضة حجم كبير.

رشة ملح

مقادير الباستري:

3 كوب حليب.

ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

3 معالق سكر.

بيضة.

ملعقة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة.

للتغطية:

شوكولاتة حليب مذوبة

طريقة تحضير الاكلير بالشوكولاتة

تعد الاكلير من الحلويات الفرنسية التي يتم تحضيرها في أشهر المطاعم، فهي تعد نوع من أنواع بلح الشام، فهو من الحلويات الخفيفة والشهية واللذيذة، حيث يتم حشو الاكلير بالكاسترد وكريمة الياستري اللذيذة، وسنقدم لكم خطوات تحضير كل مكون من مكونات الاكلير بالخطوات، والطريقة هي: