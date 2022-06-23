نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو خائفة من الماسك.. التخلص من لون الكركم على الوجه بعد الماسكات بطرق سهلة سيزول أثر الصفار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الكركم من أفضل التوابل المتواجدة في كل منزل، وقد تم اكتشاف العديد من الفوائد له عند استخدامه للوجه مع بعض المكونات الأخرى لعمل ماسك طبيعي للبشرة، إلا أن مشكلته الوحيدة هي التصاق لونه في الوجه مما يجعل البعض يبتعد عن استخدامه، فبدلًا من ذلك سنساعدك للتعرف على طريقة التخلص من لون الكركم على الوجه بكل سهولة من خلال السطور القادمة.

التخلص من لون الكركم على الوجه

تخلصي من اللون الأصفر المتواجد في بشرتك بعد استخدام ماسك الكركم بكل سهولة، وذلك من خلال الطرق التالية:

اللبن الحليب لإزالة الكركم من الوجه

إن الحليب من المواد المغذية للبشرة. كما يساعد على التخلص من اللون الأصفر الناتج عن استخدام ماسك الكركم على البشرة. ويتم ذلك بتدفئة القليل منه. بعد ذلك يتم غمس قطعة من القطن. ثم يتم بعدها يمسح الوجه بها عدة مرات إلى أن يزول اللون.

السكر والليمون لإزالة الكركم من الوجه

يستخدم السكر والليمون في العديد من الماسكات المرطبة للبشرة، كما أنهم أيضًا يمكن استخدامها للتخلص من اصفرار الوجه بعد إزالة ماسك الكركم من عليه. وذلك بخلط ملعقة من السكر الخشن مع ملعقتان من الليمون ويتم تقليبهم جيدًا. بعد ذلك يوضع الخليط على الوجه ويترك ليجف. ومن ثم يتم فرك الوجه به جيدًا حتى التخلص من اللون. ثم بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر.

الزيت لإزالة لون الكركم من الوجه

إن الزيوت الطبيعية من المواد التي تساعد على ترطيب الوجه بشكل طبيعي ويمكن استخدامها من أجل التخلص من اصفرار الوجه الناتج عن ماسك الكركم، وذلك بوضع كمية من الزيت على نار هادئة إلى أن يصبح دافئ. بعد ذلك يغمس به قطعة من القطن. بعد ذلك تمرر على الوجه عدة مرات إلى أن يتم التخلص من اللون نهائيًا.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طرق التخلص من لون الكركم على الوجه بكل سهولة باستخدام المواد الطبيعية مثل الزيوت الطبيعية، أو السكر والليمون معًا، كما يمكن استخدام الحليب لذلك، فعليك أن تختار المادة الطبيعية المتوفرة لديك.