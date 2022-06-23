ماسك القهوة السحري لتبيض البشرة 10 درجات وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه فى دقائق سيغنيكي عن جميع الماسكات

ماسك القهوة لتفتيح البشرة ١٠ درجات وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة نهائيا، يوجد الكثير من الأشخاص يعشقون تناول القهوة في الصباح أو في أي وقت آخر، ولكن الجميل والرائع في القهوة هو استخدامها كماسك لتقشير البشرة، بالإضافة إلى تجديد الخلايا الميتة الموجودة تحت البشرة، ولكن هذه المعلومات لا يعرفها الكثير منا، علاوة على ذلك أنها تحتوي على عنصر الكافيين الذي يساعد في تفتيح لون البشرة والتخلص من كل المشاكل الموجودة فيها، إذا كنت تريد معرفة مكونات وطريقة تحضير ماسك القهوة للتخلص من تجاعيد الوجه، يجب عليك متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة.

مكونات ماسك القهوة في تفتيح البشرة في أقل وقت ممكن

أثبتت الدراسات أن البن يحتوي على مضادات أكسدة لها دور فعال في حماية الجلد من الجذور الحرة التي تكون سبب في إلحاق الضرر بالجلد، بالإضافة إلى أنه يحمي البشرة من أشعة الفوق بنفسجي التي تصيب البشرة بأمراض مزمنة للغاية، لأنه معظم الدراسات أن مادة الكافيين الموجودة في البن تساعد في عدم انتشار المواد السرطانية التي يكون أساسها الأشعة الفوق بنفسجي، والآن سنعرض لكم مكونات تحضير الماسك السحري:

ثلاث ملاعق من القهوة.

ملعقة ونصف زيت الزيتون

ملعقة من السكر.

طريقة تحضير واستخدام ماسك القهوة في تفتيح لون البشرة

تساعد القهوة في تنعيم البشرة بسبب تنظيم الخلايا الموجودة في البشرة، بالإضافة زيادة نسبة الكولاجين التي يساعد في نضارة وإشراق البشرة الباهتة، علاوة على ذلك تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت التي يعطي للوجه منظر غير جذاب، والآن نطلعكم على طريقة تحضير الماسك في البيت:

يتم وضع السكر والقهوة السادة في طبق.

يجب وضع زيت الزيتون بالتدريج على الماسك حتى نحصل على عجينة طرية يسهل فردها على الوجه.

يجب تنظيف البشرة من أي كريمات أو ميك آب.

يتم وضع الماسك على الوجه وتحريك اليد بحركات دائرية.

يتم وضع الماسك على الوجه وتحريك اليد بحركات دائرية. يجب الاستمرار لمدة عشرة دقائق.

يتم غسل الوجه بالماء النظيف، وبعد ذلك نضع ماء ورد على الوجه.

يجب تكرار هذا الماسك لمدة شهر مرة أو مرتين في اليوم.

كما ذكرت في المقال إنه يمكن تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد والبقع الداكنه الموجودة بها في خلال دقائق مو استعمال الوصفة السحرية وهي تنكون من ملعقة من القهوة مع ملعقة من النشا مع ملعقة من الحليب مع خلط المكونات نحصل على مزيج نقوم بوضعه في الأماكن الغامقة للحصول على بشرة بيضاء من أول استعمال حيث تعتبر هذه من أفضل الوصفات التي تزيل البقع الداكنة