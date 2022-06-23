طريقة عمل المتبل الشامي بمقادير بسيطة لألذ طبق مقبلات

يعتبر الباذنجان من الخضروات المفيدة التي تطهى بعدة طرق أشهرها طريقة عمل المتبل، فهي أكلة بسيطة وسهلة التحضير وغير مكلفة وهي من المقبلات اللذيذة، وأيضًا لها فوائد كثيرة لصحة الفرد وخاصةً لصحة القلب، بالإضافة إلى توافر مكوناته في كل بيت ويستطيع أي شخص تحضيرها بسهولة، ويمكن تقديمها على المائدة بجانب كثير من الأطعمة مثل الأسماك والمشويات.

طريقة عمل المتبل

لكل شخص ذوق خاص في طعامه ولكل منا طريقته في التحضير، طرق عمل المتبل مختلفة، وأفضلها كالتالي:

المكونات

حبتان كبيرتان من الباذنجان.

نصف كوب صغير من الطحينة.

مقدار ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الشبت.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

وربع ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

اغسلي الباذنجان جيدًا قبل وضعه على النار.

قومي بفتح شقوق طولية في الباذنجان من الخارج.

ضعي حبات الباذنجان على النار مباشرةً أو داخل الفرن.

اتركي الباذنجان حتى ينضج من الداخل.

ارفعي الباذنجان من على النار، وضعيه في ماء فاتر لمدة خمس دقائق.

ابدئي في تقشير الباذنجان، واحرصي على إزالة البذور الموجودة بالداخل.

قطعي البقدونس والشبت إلى قطع صغيرة.

ضعي الباذنجان في إناء، ثم اخفقي الباذنجان بواسطة الملعقة أو الشوكة حتى يصبح ناعم.

أضيفي البقدونس والشبت والثوم المفروم على الباذنجان وقلبي المكونات، ثم ضيفي الملح والفلفل والشطة والكمون، وقلبي مرة أخرى، أخيرًا ضعي ملعقة الليمون

واخلطيها جيدًا حتى تتجانس كل المكونات معًا وتحصلي على مذاق لذيذ.

اسكبي خليط المتبل في طبق وزينيه بأوراق البقدونس.

يمكنك رش ملعقة صغيرة من زيت الزيتون على الوجه.

قدمي المتبل مع الخبز الساخن إلى جانب الأسماك، أو المشويات.

في نهاية مقال طريقة عمل المتبل نكون قد وضحنا لكم أفضل طريقة للحصول على مذاق لذيذ وشهي بأبسط المكونات المتاحة في منازلنا جميعًا، وبهذه المكونات ستجد الطعم قريب جدًا إلى المطاعم، جربي هذه الطريقة في منزلك وسوف تبهرك روعة الطعم.