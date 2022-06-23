نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خمس طرق لتحمير وجه المخبوزات بديل للبيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة بما أن هناك العديد من الأِشخاص لا يحبذون وضع البيض في المخبوزات الخاصة بهم أو الطواجن مثل المكرونة البشاميل والجلاش وغيرها العديد من المؤكلات الشهية، فأتينا لكي بخمس طرق لن تتخيلها تستطيعي من خلالها تحمير وجه الوصف الخاصة بك بسهولة، دون أن تشعري أن هناك رائحة غير مرغوب بها التي تصدر في العادة بسبب وضعك للبيض بدون استخدام فانيلا أو فلفل أسود، وإليك الآن كامل الطرق والتفاصيل.

الكثير منا يرغب في جعل المخبوزات الخاصة به مشابه بشكل كبير لمخبوزات الأفران الكبرى وهذا لأن وجهها يكون لامع ومميز وفي ذات الوقت لا يقومون بوضع البيض الذي يصدر عنه رائحة غير جيدة للعديد من الأشخاص إذا لم يقوموا بالتعامل معه بشكل جيد مثل وصع الفانيلا أو مسحوق القهوة في المخبوزات الحلوة والفلفل الأسود في المخبوزات المالحة، ولكي نتمكن من تلافي هذه المشاكل حرصت اليوم على إعطائك خمس طرق مميزة تستطيع من خلاله أخذ الصور التي تريدها ومشاركتها مع أصدقائك عليك فقط متابعة الفقرات التالية.

ماذا ندهن وجه المعجنات بدل البيض

هناك العديد من البدائل للبيض إذا كنت تريد استخدامه في تحمير وجه المخبوزات، وهذا لأن جميع الطرق فعالة بالفعل لكن تحتاج لأن تقوم بتجربتها وتبعد تمامًا عنك الأفكار النمطية التي تتمثل في استخدام البيض من أجل تلميع المخبوزات، وهذا ليس بالضروري فإذا لن تمتلكي بيض ولديك مكونات أخرى فيمكنك أن تقومي باستخدامها وستعطيك ذات التجربة بدون أي مشاكل، وإليك الآن الطرق خلال الفقرات التالية.

ما عندي بيض كيف أدهن الفطاير

تستطيعي وبكل بساطة دهن الفطائر بأكثر مكون لن تتخيليه، وهذا لأنه متوفر بكثرة ورخيص جدًا في الثمن ألا وهو “الماء” نعم كما رأيت تستطيع استخدام المياه إذا كنتي تريد الحصول على تحمير جيد للمخبوزات الخاصة بك، عليك فقط استخدامه كالتالي:

قومي بوضعه في وعاء رشاش وقبل وضع المخبوزات في الفرن تقومي برشها قليلاً.

يمكنك وضع وعاء به ماء في الفرن بجانب صواني الخبز حتى يقوم بخر المياه بتوزيع درجة الحرارة بشكل مميز لكي تحمر جميع جوانب المخبوزات.

بديل البيض للمعجنات

يوجد بديل جيد ومناسب لجميع المنازل ولا يجعل مذاق المخبوزات غير جيد بل يعطيه هشاشه وتميز في ذات الوقت وهو “اللبن أو الحليب” فيمكنك أن تقوم بوضع على خلية النحل أو أي مخبوزات طازجة القليل من اللبن أو الحليب على الوجه حتى يظهر لك الوجه بشكل مثالي جيد للنظر.

كيف أحصل على لون ذهبي للمعجنات بدون بيض

زيت الزيتون هو عنصر مثالي تستطيع من خلاله الحصول على لمعة شهية أعلى المخبوزات، فقط قومي بوضعه قبل وضع المخبوزات المالحة بالفرن بقليل، ويمكنك وضع زعتر على الوجه مع الزيت ليعطي مذاق مثالي لن تستطيعي تخيله على الإطلاق.

بديل البيض في التحمير

القشدة من أكثر العناصر المثالية التي تستطيع استخدامها في تحمير وجه المخبوزات، فقط يجب أن تقوم بتقليبها جيدًا حتى تتحول إلى سائل، أو يمكنك وضع القليل من المياه الباردة لكي يسهل عليك الأمر عن تغطية أي مخبوزات بها.

طريقة تثبيت السمسم على المعجنات

من أهم الطرق التي يمكنك فيها الحصول على معجنات جيدة المظهر، فقط قم بإحضار ملعقتين من القهوة سريعة الذوبان وقم بإذابتها في كوب به ماء وضعه في وعاء مسطح، بعد ذلك تقوم بتمرير المعجنات على هذا الصحن ومنه بعده تبدأ في تغميسه في السمسم، وهذا لكي يثبت السمسم وتحصل في ذات الوقت على وجه مميز محمر.