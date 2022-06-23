بشرة بيضاء صافية بطريقة فورية فى 10 ثوانى

تسعى الكثير من الفتيات والسيدات إلى الحصول على بشرة بيضاء صافية بطريقة فورية في 10 ثواني، لذلك سوف نقوم في هذا المقال بتقديم وصفة آمنة للغاية وبمكونات طبيعية لا تؤذي البشرة، وتناسب جميع أنواع البشرة بشكل كبير، حيث تعمل على إزالة الزيوت الزائدة، كما تعمل على حماية البشرة من ظهور الخطوط البيضاء والتجاعيد.

بشرة بيضاء صافية بطريقة فورية في 10 ثواني

تعرفي على بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على جعل البشرة بيضاء وصافية، وطريقة تحضيرها كالآتي:

باستخدام الشوفان واللبن

يتم إحضار وعاء مناسب ووضع بداخله ملعقتين كبيرتين من اللبن البودرة.

ثم إضافة ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان وخلطهم جيداً.

بعد ذلك يتم إضافة ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

يمكن إضافة القليل من عصير البنجر.

ويتم خلط جميع المكونات جيداً حتى يتم الحصول على قوام سميك كالعجين، وبذلك تكون جاهزة للاستخدام عن طريق وضع طبقة سميكة على الوجه والرقبة، وتترك لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة حتى تجف تماماً، ثم تغسل بالماء، ويمكن تكرار هذه الطريقة مرتين أسبوعياً.

باستخدام الكركم والليمون

في وعاء مناسب يتم وضع ملعقتين صغيرتين من الكركم مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الليمون الحامض.

ويتم خلطهم جيداً بواسطة ملعقة صغيرة حتى يتم الحصول على قوام يشبه العجينة.

ثم يتم استخدام هذا الخليط عن طريق وضع طبقة على الوجه وتترك لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة حتى تمام الجفاف.

ثم يغسل الوجه بالماء، ويمكن تكرار هذه الطريقة ثلاث مرات أسبوعياً.

باستخدام الطماطم والليمون

يتم إحضار حبة أو حبتين من الطماطم متوسطة الحجم وخلطهم بواسطة الخلاط الكهربائي مع إضافة ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

حتى يتم الحصول على قوام سميك، ثم يوضع الخليط على الوجه والرقبة، وتترك على البشرة لمدة عشرون دقيقة حتى تجف.

ثم يشطف بالماء البارد، ويمكن استخدام هذه الطريقة مرة واحدة يومياً قبل الاستحمام.

في الختام نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح مبسط لكيفية الحصول على بشرة بيضاء صافية بطريقة فورية في 10 ثواني بكل سهولة، وبمكونات غير مكلفة متوفرة لديك في المنزل، حتى تتألقي بإطلالة مميزة.