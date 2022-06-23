نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناعم وحرير.. فرد طبيعي للشعر الخشن بأقوى كيراتين طبيعي في منزلك سيتغير 180 درجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتساءل الكثير من النساء عن طريقة فرد طبيعي للشعر الخشن باعتبارها من الحلول المثالية التي ينصح باتباعها للحصول على شعر ناعم أملس بمكونات طبيعية منزلية متوفرة في البيوت وبتكلفة اقتصادية بسيطة بعيدًا عن صالونات التجميل والعلاجات الكيميائية التي تدمر الشعر وتعرضه للتلف وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

فرد طبيعي للشعر الخشن

تلجأ الكثير من النساء إلى بعض العلاجات الكيميائية لفرد الشعر والتي تسبب تلف الشعر وتعرضه للكثير من المشاكل لذا وجب الإشارة إلى بعض الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها في فرد الشعر بأمان تام وفعالية مثالية.

حليب جوز الهند وعصير الليمون

أثبت هذا الثنائي كفاءته في ترطيب وتقوية الشعر بمكونات بسيطة وخطوات سهلة تتمثل في التالي:

المكونات

مقدار كوب من حليب جوز الهند.

ملعقة من عصير الليمون.

زجاجة.

غطاء الرأس.

منشفة رطبة.

الطريقة

خلط كل من الحليب والليمون مع بعضهم جيدًا.

وضع المزيج في زجاجة وتركها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتكون طبقة دسمة في أعلى الزجاجة.

تدليك فروة الرأس بالخليط السابق جيدًا ويترك لمدة نصف ساعة.

للحصول على النتيجة المرغوبة يفضل وضع غطاء الرأس مع ضرورة وضع منشفة رطبة فوق القبعة.

غسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

البيض وزيت الزيتون

يعمل هذا الخليط الرائع كمنعم طبيعي للشعر لقدرته الكبيرة على تنعيم الشعر مع إضافة لمعة مميزة بمكونات منزلية بسيطة تتمثل في التالي:

المكونات

عدد 2 بيضة.

¼ كوب من زيت الزيتون.

غطاء الرأس.

الطريقة

خفق البيض جيدًا ثم يضاف زيت الزيتون وتخلط المكونات مع بعضها جيدًا.

يوزع المزيج على الشعر بالكامل مع مراعاة تمشيط الشعر باستخدام مشط بأسنان واسعة لضمان وصول الخليط إلى كل أجزاء الشعر.

للوصول إلى نتيجة مرضية يفضل ارتداء قبعة الاستحمام.

ترك الخليط لمدة 45 دقيقة ثم يشطف الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

في نهاية مقال فرد طبيعي للشعر الخشن حيث تم التعرف على عدد من الوصفات الطبيعية التي أثبتت كفاءتها في فرد الشعر سواء باستخدام حليب جوز الهند وعصير الليمون أو بتطبيق وصفة البيض وزيت الزيتون المذهلة.