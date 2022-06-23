لأنك أميرة.. خلطات لتنعيم اليدين والرجلين من أول استخدام بمكونات بسيطة لفارق رهيب ودللي نفسك

يستخدم العديد منا مواد مرطبة لليدين والرجلين بعد يوم طويل من أجل بقاء البشرة أكثر نعومة، فهذه المواد بالرغم من أنها تساعد على ذلك إلا أنها من الممكن أن تصيب الجلد بالأمراض الجلدية مع استمرار استخدامها، لذلك فإن المواد الطبيعية هي الأفضل دائمًا، فمن خلال السطور القادمة سوف نوفر لك بعض خلطات لتنعيم اليدين والرجلين بكل سهولة.

خلطات لتنعيم اليدين والرجلين

استخدمي أهم المواد الطبيعية التي تدخل في العديد من الخلطات لتساعدك على جعل رجليك ويديك ناعمتين دون أي ضرر بجلد، وذلك من خلال الطرق التي نعرضها عليك فيما يلي:

الأفوكادو والسكر لتنعيم اليدين والرجلين

يعد الأفوكادو من أكثر المواد الطبيعية المرطبة للبشرة وذلك لأنها تساعد على التخلص من الجلد الزائد الميت في البشرة.

فعليك بخلط كمية مناسبة من السكر وأضيفي إليهم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الذي يحفز ترطيب البشرة.

ثم ضعي عليهم ثمرة واحدة من الأفوكادو وقلبيهم حتى تحصلي على خليط يمكن فرده، فقومي بفرده على اليدين والقدمين واتركيه حتى يجف.

ثم قومي بتقشيره بعد مرور ساعة كاملة، ثم اغسلي المكان بالماء الفاتر، وكرري هذه الخلطة يوميًا حتى تبقى يديك ورجليك ناعمتين باستمرار.

الليمون وزيت اللافندر لتنعيم اليدين والرجلين

تساعد هذه الوصفة على تنعيم وتفتيح البشرة من خلال وجود الليمون بها، فقومي بتحضير ملعقة من السكر وضعي عليها ملعقة من الماء ذوبي السكر بها.

ثم ضعي عليها نقطتان من زيت اللافندر وربع ملعقة من زيت جوز الهند، ثم ضعي عصير نصف ليمونة.

وبعد ذلك يتم خلطهم جيدًا ويتم وضعهم على البشرة وتترك لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل المكان بالماء الدافئ.

ويمكن أن تكرري استخدام الخلطة مرة كل يومين حتى تحصلي على نتيجة مثالية وتبقى يديك وقدميك ناعمتين، ويمكنك استخدام الخلطة على أي مكان في بشرتك.

في نهاية المقال الذي قدمنا به خلطات لتنعيم اليدين والرجلين، فقد قمنا بعرض طريقتين من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها على البشرة عامةً من أجل تنعيمها الأولى مع وجود ثمرة الأفوكادو، والثانية مع وجود الليمون وزيت اللافندر.