طريقة عمل التبولة السورية واللبنانية والعراقية على أصولها

إليك عزيزتي افضل طريقة عمل التبولة والتي نقدمها لك من خلال موقعنا المتميز، حيث أن التبولة من الأكلات اللبنانية التي إنتشرت في الفترات الأخيرة في مصر مع كثرة إنتشارات الأكلات العربية داخل جمهورية مصر العربية، فإذا كنت من محبين التبولة عليك بمتابعة المقال لنوفر لك الطريقة الامثل لعملها في مطبخك دون الحاجة إلى شرائها من محلات بيع الأطعمة بمبالغ كبيرة.

طريقة عمل التبولة

من أجل تحضير ألذ تبولة عليك بإتباع الطريقة التي سوف نقوم بتقديمها لك من خلال عرضها فيما يلي:

المكونات

حزمتين من البقدونس الأخضر الطازج.

ثلاثة أعواد من النعناع الأخضر الطازج.

أربعة حبات من الطماطم الطازجة الحمراء.

حبة واحدة من البصل متوسطة الحجم.

ثلاثة ملاعق من البرغل الناعم.

نصف كوب من عصير الليمون الطازج.

ملعقتين من دبس الرمان.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

رشة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بفرم البصل فرمًا ناعمًا.

نقوم بفرم النعناع جيدًا.

نقوم بتنظيف الطماطم، وتقطيعها إلى قطع صغيرة.

نضع البرغل في كمية مناسبة من الماء بعد غسيله،، ويترك في الماء لمدة لا تقل عن الساعة الكاملة.

نقوم بفرم البقدونس فرمًا ناعمًا.

نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به عصير الليمون، ثم نقوم بأخذ البرغل من الماء الذي كان منقوع به.

نضع عليهم البقدونس المفروم.

نضيف إليهم النعناع المفروم، ثم نقوم بوضع الطماطم المقطعة عليهم.

نضع القرفة ونقلب، ثم نقوم بإضافة الملح والبصل المفروم.

نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضهما البعض، ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون على وجه المكونات ليصبح لدينا أفضل طبق تبولة على الإطلاق، كما يمكن تحضيرها دومًا كوجبة إفطار لذيذة وخفيفة

يمكن أضافة بعض التوابل التي تحلو لك مثل الزعتر الذي يعطي لها طعمًا رائعًا.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل التبولة فقد قمنا بعرض أسهل طريقة لعملها بنفس الطريقة اللبنانية، فعليك أن تحضريها بإستمرار لأولادك فهي من المقبلات اللذيذة، وفي نفس الوقت مفيدة وذلك لوجود العديد من العناصر الغذائية بها والتي يحتاجها الجسم في تكوينه.