كيف أعرف نوع شعري لاختيار روتين العناية بالشعر المناسب لنوعه لنتائج مذهلة

تختلف أنواع الشعر بين فتاة وأخرى، ولكل نوع من أنواع الشعر أنواع مستحضرات للعناية بالشعر خاصة به، فعند إستخدام مستحضرات خاصة بنوع شعر آخر قد يؤدي ذلك إلى تلفه، لذلك يتساءل العديد من الفتيات عن كيف أعرف نوع شعري، ومن خلال هذا المقال سوف نحاول أن نجيب عليكم عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع.

كيف أعرف نوع شعري

إن التعرف على نوع الشعر هو أمر هام، لذلك نقدم لك الطريقة الأفضل والأسهل في التعرف على ذلك من خلال عدة خطوات تقومين بها، والتي نقدمها لك فيما يلي:

في البداية استخدمي نوع شامبو صحي مع الماء الفاتر، واغسلي شعرك جيدًا حتى تتخلصي من كل ما به من دهون الزيوت أو الكريمات التي قمت بوضعها من قبل.

عليك بتجفيف شعرك بتركه في الهواء الطلق، ولا تستخدمي أي نوع مجفف كهربائي حتى لا تتلف بصيلة شعرك ولا يجف.

لا تضعي أي نوع من الكريمات أو المرطبات على شعرك بعد غسيله.

اتركي شعرك دون وضع أي شيء يربطه لمدة لا تقل عن النصف يوم.

بعد أن يمر الوقت انظري جيدًا، إما أن تجد دهون في فروة رأسك وبهذا تتأكد أن شعرك ذات طبيعة دهنية.

كما أنه من الممكن أن تجدي فروة رأسك خالية من الدهون فمعنى ذلك أن نوع شعرك ذات طبيعة جافة.

كما أنه من الممكن أن تجدي القليل من الدهون في فروة رأسك وبذلك يكون شعرك عاديًا.

أما في حالة إنك وجدت شعرك أطرافه مقصفة وبه القليل من الدهون في فروة الرأس، فهذا معناه أن الشعر مختلطًا ما بين الجاف والدهني.

عليك إختيار المواد الخاصة بالعناية بشعرك بكل عناية من خلال قراءتك للتعليمات الموجودة على ظهر العبوة، سواء أكان شامبو او بلسم أو غيرها من المستحضرات.

في نهاية الحديث عن كيف أعرف نوع شعري، فقد قمنا بعرض الطريقة المثلى للتعرف على ذلك، وكل ما عليك هو القيام بنفس الخطوات دون الإخلال بواحدة منهم حتى تستخدم المستحضرات التي تتناسب مع طبيعة شعرك.