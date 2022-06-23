طريقة عمل صوص الشوكولاته للمشروبات والحلويات والكيك

بعضنا يود تناول الحلويات وخاصةً التي تجهز بصوص الشوكولاتة، وذلك لأن الشوكولاتة تساعد على رفع هرمون السعاده فبدلًا من شراء الصوص الجاهز بتكاليف عالية يمكنك عمله في المنزل بكل سهولة، وذلك من خلال الطريقة التي سنقدمها لك من خلال موقعنا الأكثر تميز فتابعونا.

طريقة عمل صوص الشوكولاته

صوص الشوكولاتة من أسهل أنواع الصوص عملًا بل وألذها فيمكنك تحضيره بنفسك بمكونات بسيطة متوفرة في منزلك، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

كوب كبير من السكر البني.

كوب كبير من الماء الفاتر.

عدد 2 كيس من النسكافيه سريع الذوبان.

ملعقتين من الكاكاو الخام ولابد أن يكون نوع مضمون.

خمسة ملاعق كبيرة من الفانيليا السائلة.

ثلاثة مكعبات كبيرة من شوكولاتة المطبخ.

ملعقتين كبيرتين من القرفة الناعمة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الماء في وعاء على نار عالية ونتركه إلى أن يغلي جيدًا.

نضع الكاكاو في الماء ونقلب جيدًا حتى يذوب ولا يترك كتل.

نضيف السكر إلى المكونات ونقلب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

نقوم بوضع القهوة سريعة الذوبان ونقلب جيدًا.

نضع عليه الفانيليا السائلة، ونستمر في التقليب إلى أن تذوب المكونات مع بعضهم البعض.

نقوم بوضع مكعبات الشوكولاتة على المكونات ونقلب على نار هادئة جدًا.

نستمر في التقليب إلى أن نجد أن الخليط أصبح ثقيلًا.

نقوم بسكبه في برطمان من الزجاج، ويجب تعقيم البرطمان في البداية.

نقوم بوضع البرطمان في الثلاجة لمدة لاتقل عن الساعة.

نحضر الكيك، ثم نقوم بسكب صوص الشوكولاتة على وجه الكيك وتوضع في الثلاجة مرة أخرى.

نحضر الكيك، ثم نقوم بسكب صوص الشوكولاتة على وجه الكيك وتوضع في الثلاجة مرة أخرى. يمكنك إضافة ربع كوب من القشطة على المكونات.

كما يمكن إضافة قطعة من الزبدة كل هذه المكونات الإضافية ستجعل من طعم الصوص طعمًا رائعًا.

يمكن أيضًا زيادة كمية الكاكاو الخام التي تزيد من طعم الشوكولاتة اللذيذ.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل صوص الشوكولاته، فقد قدمنا طريقة عمل الصوص الرائع الذي يمكن وضعه على الكثير من الحلويات، كما قدمنا بعض الإضافات التي يمكن إضافتها على الصوص من أجل زيادة النكهة الرائعة، فحضريه بالطريقة الأفضل.