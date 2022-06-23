مهما كانت خشنة.. وصفة لنعومة اليدين بسرعة وتفتيحها وتميزي بإطلالة راقية

إن حلم تنعيم بشرتك وخاصةً اليدين أصبح من السهل تحقيقه فعندما تقوم السيدات والفتيات بتنظيف المنزل مع غسل الأواني فغالبًا ما تصبح يديها خشنة، ومع اقتراب الأعياد والأفراح تبحث السيدات عن وصفة لنعومة اليدين بسرعة وفي نفس الوقت تكون هذه الوصفة غير مكلفة، لذلك سوف نقوم بتقديم هذه الوصفة التي تمنحك نعومة جبارة ليس لها مثيل، وبأفضل المواد الطبيعية فتابعونا.

وصفة لنعومة اليدين بسرعة

حتى تكون يديك ناعمتين عليك باتباع الوصفات التي سنقوم بتقديمها لك، وإتباع خطواتها لتحصلي على يدين بنعومة الحرير في وقت بسيط جدًا، وإليك أهم هذه الوصفات فيما يلي:

زيت الزيتون لتنعيم اليدين

زيت الزيتون يعد من أهم المواد الملطفة للبشرة والذي بإمكانه الدخول في الكثير من وصفات البشرة، ومن أهم هذه الوصفات وصفة تنعيم اليدين.

وذلك بخلط ملعقة منه مع كمية مناسبة من عصير الليمون وإضافة ملعقة من السكر البني الخشن ويتم تقليبهم جيدًا.

ثم يوضع المزيج على اليدين لمدة ربع ساعة، ويتم فركه جيدًا، فعند استخدامك لهذه الوصفة في غضون ثلاثة أيام فقط سوف تحصلين على يدين ناعمتين كالحرير.

دقيق الشوفان لتنعيم اليدين

يمكنك أيضًا استخدام دقيق الشوفان كنوع من أنواع مرطبات اليدين، وذلك من خلال وضع ملعقة من دقيق الشوفان بعد أن تقومي بطحنه جيدًا ويضاف إليه ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثم يتم تخفيفه بملعقة من الماء، ويتم عجن هذا الخليط جيدًا، ويتم فرده على اليدين بالتساوي ويترك إلى أن يصبح جاف قابل للفرك فقومي بفركه بيديك حتى تتخلصي منه نهائيًا.

ثم اغسلي يديك جيدًا بالماء الدافئ، وقومي بوضع نقطة من الجلسرين وافرديه على يديك.

ثم كرري هذا الماسك على يديك يوميًا لمدة أسبوع حتى تحصلي على يدين ناعمتين في وقت قياسي.

في نهاية المقال المتحدث عن وصفة لنعومة اليدين بسرعة، فقد قمنا بعرض أسرع الطرق في الحصول على يد ناعمة كالحرير، وذلك باستخدام زيت الزيتون مع السكر والليمون، وصفة دقيق الشوفان والعسل، واتبعي الطريقة التي تحلو لك ولكن التزمي بنفس الخطوات.