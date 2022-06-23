نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات مورقة توريق أصنعي الفطير المشلتت على الطريقة الفلاحي بطريقة فرد جديدة وبطعم طري ولذيذ في المقال التالي

تشتهر كل القرى المصرية والأرياف بعمل الفطير المشلتت اللذيذ، وأصبحت الآن كل السيدات فى كل البيوت تقوم بعمله حتى المخابز تبيع الفطير المشلتت، ولكن بطريقة غير جيدة، وليست مثل التى تصنع فى المنزل لأنها غير نظيفة ولا نضمن صلاحية مكوناتها، ولا نضمن الزبدة التى يصنعوا منها الفطير لأنها ممكن أن تكون زبدة أو زيت مهدرج فلا ننصح بشراء الفطير، ولذلك ننصح بأن تقومي بعمل الفطير بمكونات وبمقادير مضبوطة سوف نقدمها فى هذا المقال، والفطير المشلتت تناوله صحي على جسم الإنسان لأن يمده بالنشاط والطاقة والحيوية، ولأنه يحتوي على النشويات والبروتينات والكالسيوم والمعادن التى تكمن فى الدقيق والماء والحليب والزبادي والزبدة البلدي الفلاحي. مكونات عمل الفطير المشلتت إثنين كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول

كوب ونصف كبير من الماء الدافئ

ربع ملعقة صغيرة من الملح

إثنين ملعقة صغيرة من الحليب البودرة

نصف ملعقة صغيرة من الخل

ملعقة واحدة كبيرة من السكرثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

خمسة ملاعق كبيرة من الزبدة البلدي طريقة عمل الفطير المشلتت نحضر في البداية وعاء العجان الكهربائي ثم نضع أولا المكونات الجافة وهي الدقيق والملح والحليب البودرة والسكر ثم نضع الخل، وبعد ذلك نقوم بإضافة الماء الدافئ بالتدريج حتى لا يتكون كتل بالخليط.

ثم نفصل العجان ونقوم بلم العجين باليد حتى تصبح عجينة لينة وطرية ومتماسكة ، ونرش زيت الزيتون على وجه العجين ثم نتركها جانبا لمدة خمسة عشر دقيقة لكى ترتاح.

وبعد ذلك نقوم بفرد العجينة بالنشابة جيدا على سطح كبير ومستوى ومرشوش عليه كمية من الدقيق حتى تصبح شكلها دائرية ورقيقة وخفيفة جدا.

ثم نقوم بدهن كمية من الزبدة الفلاحي ثم نقوم بتطبيق العجينة من أعلى ومن أسفل وندهنها أيضا بالزبدة، ونطبقها مرة بنفس الطريقة وندهنها أيضا ثم نلمها على شكلها كرة ونفردها بالنشابة ونجعل حجمها كبير، وعلى الوجه ندهنها بالزبدة والزبادي.

ثم نضعها فى صينية مناسبة مدهونة بالزيت ثم نضعها فى الفرن على درجة جرارة متوسطة، ونتركها حتى النضج ويصبح لونها محمر، وبعد ذلك نضعها فى طبق التقديم، ويصبح جاهز بألف هنا. عمر شويل - جدة بخطوات مورقة توريق أصنعي الفطير المشلتت على الطريقة الفلاحي بطريقة فرد جديدة وبطعم طري ولذيذ - ثقفني

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