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عيش الطاسة يعتبر من المخبوزات التى يسهل عمله فى المنزل بدون فرن وبدون أن يأخذ ساعات كثيرة فى تحضيره وبمكونات موجودة في أى مطبخ بالمنزل مثل الدقيق والملح والحليب والماء والزيت والخل، وعيش الطاسة تفضل السيدات أن تصنعه بيديها حتى تضمن نظافته، وتضمن جودة مكوناته، وتقدمه لأفراد أسرتها بشكل وطعم جيد ولذيذ، وتقدمه أيضا السيدات بحشوات كثيرة فمن الممكن حشوه بأنواع من الجبن والزيتون والفلفل الأخضر أو بشورما الدجاج أو بالفاهيتا أو باللحمة المفرمة، ويمكن أن يتم حشوه حلو مثل الشيكولاتة أو الحلاوة الطحينية أو المربى أو العسل. مكونات عمل عيش الطاسة بدون فرن ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض والمنخول

إثنين كوب كبير من الماء الدافئ

إثنين ملعقة صغيرة من الحليب البودرة

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة الفورية

ملعقة واحدة صغيرة من السكر

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

إثنين ملعقة صغيرة من الخل

نصف ملعقة صغيرة من النشا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون

وعاء للعجن

طاسة طريقة عمل عيش الطاسة أولا نحضر كوب به ماء دافئ ونضع فيه الخميرة والسكر ثم يتم تقليبه حتى نختبر صلاحية الخميرة، ونتركه جانبا لمدة خمسة دقائق.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء العجان الكهربائي ونضع به الدقيق والحليب البودرة والنشا والملح والخل وزيت الزيتون ثم نضيف خليط الخميرة ثم نشغل العجان ثم نبدأ بوضع الماء تدريجيا مع الإستمرار فى الخفق حتى يصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة ثم نغطيها ونتركها لمدة ساعة ونصف حتى تخمر.

وبعد أن تخمر العجينة ويتضاعف حجمها نقوم بتقطيعها إلى كرات متوسطة الحجم، وبعد ذلك نبدأ بفرد كرة العجين بإستخدام النشابة على سطح مستوى مرشرش بالدقيق حتى لا تلتصق، وحتى يصبح شكلها مثل قرص دائري.

ثم نضع طاسة على نار هادئة ونتركها حتى تسخن ثم نضع الخبز ونتركه حتى ينضج مع التقليب من الجانبين.

وبعد أن ينضج نضعه في طبق التقديم، ونكرر نفس الخطوات في العملية السابقة حتى ننتهي من كل كمية العجين، وبهذ يصبح خبز الطاسة جاهز بأحلى طعم، وبألف صحة. عمر شويل - جدة بدون فرن وبدون بيض أعملي عيش الطاسة الهش الخفيف بمقادير اقتصادية وفي 10 دقائق - ثقفني

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