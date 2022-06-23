نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون واحد لو ضفتيه علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تختلف طعم وقرمشة البطاطس التي يتم تقديمها في المطاعم عن البطاطس التي تقوم الأمهات بإعدادها في المنزل، حيث تقدم معظم المطاعم أطباق البطاطس بجانب معظم الأكلات وتكون ذهبية اللون ومقرمشة ولذيذة، وتنال إعجاب الكثير، لذلك يذهبون إلى المطاعم لطلب أطباق البطاطس المقلية بجانب الكاتشب، حيث تقوم الأمهات بتحضيرها بكل الطرق ولكن لا تكون بنفس طعامه البطاطس المقدمة في المطاعم، لذلك تبحث الأمهات عن سر قرمشة ولون البطاطس التي تقدم في المطاعم، لتحضيرها في المنزل لأفراد أسرتها، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل البطاطس المقلية في المنزل بكل تكاتها مثل المطاعم.

مكون واحد لو ضفتيه علي البطاطس المقلية

لقيامك بتحضير بطاطس مقلية ومقرمشة مثل المطاعم لابد من معرفتك التكات السرية التي تقوم المطاعم بها حتى تصبح بنفس الطعم واللون، حيث أن أصابع البطاطس من الأكلات التي يفضل الكبار والصغار تناولها في وجبة الإفطار والعشاء لذا تحرص الأمهات على تحضيرها، ويمكن لكل ربة منزل تحضير أطباق البطاطس المقلية المقرمشة الذهبية من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

2 حبة بطاطس كبيرة ومقشرة.

كيس بيكنج بودر.

ملح.

زيت غزير.

ماء دافئ.

نصف كوب من الخل.

طريقة تحضير البطاطس المقلية بدون امتصاص الزيت

ليمكنك تحضير البطاطس المقلية مثل المطاعم لابد من قيامك بتوفير المكونات السابقة، كما لابد من إتباع الخطوات التالية لإعداد البطاطس المقلية وتكون مقرمشة وذهبية اللون، حتى يقبل جميع أفراد أسرتك على البطاطس ولا يقومون بشرائها من الخارج مرة أخرى، وتتمثل طريقة تحضير البطاطس المقلية في الآتي.

يتم تقطيع البطاطس إلى أصابع متوسطة السمك ليس رفيعة أو سميكة.

بعدها يتم غسل البطاطس بالماء.

نضع البطاطس في وعاء ونضيف عليها الماء الدافئ والبيكنج بودر والخل والملح ونترك البطاطس في الخليط لمدة عشر دقائق.

يتم إخراج البطاطس من الخليط وتجفيفها.

نضع الزيت في طاسة القلي حتى يسخن وبعدها يتم وضع البطاطس حتى يكون لونها ذهبي فاتح.

نخرج البطاطس من الزيت ونضعها في الفريزر بعد أن تبرد لمدة ساعة وبعد إخراجها يتم وضعها في زيت القلي مرة أخرى.

نترك البطاطس في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمش.

البطاطس المقلية من اكتر الأطعمة التي يعشقها الاطفال كما أن الكبار أيضا يعشقونها ويشترون من المحلات بشكل دائم بسبب تحضيرها الجيد لذا فإن أغلب السيدات تبحث عن طريقة عمل البطاطس المقلية وسر قرمشة المحلات فقدمنا لكم اكتر من طريقة يمكن من خلالها عمل البطاطس المقلية بطعم مقرمش واحسن من الجاهز مليون مرة