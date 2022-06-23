نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي روج طبيعي منزلي يدوم لساعات بمكونات غير مكلفة تمتعي بشفايف جذابة وجميلة في المقال التالي
دائما نجد كل السيدات يفضلون إستخدام مستحضرات التجميل لأنهم يهتمون بجمالهم ويرغبون في أن يكون لهم إطلالة مميزة وجذابة وتلفت أنظار الآخرين، فمن أكثر المستحضرات التي يتم إستخدامها بكثرة هو الروج حيث أنه يظهر من جمال المرأة فقد توجد أنواع وماركات كثيرة جدا من الروج وأيضا يكون لها ألوان عديدة، ومن ألوان الروج هو اللون الأحمر أو البني بكل درجاتهم المختلفة فكل فتاة تستخدم درجة لون الروج الذي يناسب لون بشرتها، ويتوافر الروج في جميع الأسواق ويباع بأسعار متفاوتة فمنه النوع الذي يباع بأعلى الأسعار ومنه النوع الذي يباع بأقل الأسعار، ولكن الروج بجميع أنواعه المختلفة ممكن أن يضر الشفايف فهو يعمل على وجود تشققات بها نتيجة للمواد التي يحتوي عليها الروج الجاهز، وبسبب هذا الشيء تبحث كل فتاة عن طريقة عمل الروج الطبيعي في المنزل وما هي المكونات التي يحتوي عليها فيمكننا أن نقوم بعمله بطريقة سريعة جدا والمكونات التي بتكون منها الروج بسيطة ويمكن أن تكون متواجدة في أي بيت.
مكونات عمل الروج الطبيعي في البيت
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زبدة الشيا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الكاكاو.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من دم الغزال.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من زيت عطري.
طريقة عمل الروج الطبيعي في البيت
- قومي بتحضير طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زبدة الشيا ونضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الكاكاو.
- ويتم وضع هذا الطبق في الميكرويف ونتركه لعدة ثواني فقط لذوبان زبدة الشيا وزبدة الكاكاو ثم نضيف إليهم ملعقة واحدة صغيرة الحجم من دم الغزال.
- ونقوم بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد ونصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند وربع ملعقة صغيرة الحجم من زيت عطري.
- ثم قومي بخلط جميع المكونات مع بعض بشكل جيد لتماسك القوام ونحضر علبة نظيفة صغيرة الحجم ونضع بها الروج ونتركها في الثلاجه لكي يتماسك ويمكن أن نستخدمه في أي وقت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصنعي روج طبيعي منزلي يدوم لساعات بمكونات غير مكلفة تمتعي بشفايف جذابة وجميلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.