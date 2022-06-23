أصنعي روج طبيعي منزلي يدوم لساعات بمكونات غير مكلفة تمتعي بشفايف جذابة وجميلة

دائما نجد كل السيدات يفضلون إستخدام مستحضرات التجميل لأنهم يهتمون بجمالهم ويرغبون في أن يكون لهم إطلالة مميزة وجذابة وتلفت أنظار الآخرين، فمن أكثر المستحضرات التي يتم إستخدامها بكثرة هو الروج حيث أنه يظهر من جمال المرأة فقد توجد أنواع وماركات كثيرة جدا من الروج وأيضا يكون لها ألوان عديدة، ومن ألوان الروج هو اللون الأحمر أو البني بكل درجاتهم المختلفة فكل فتاة تستخدم درجة لون الروج الذي يناسب لون بشرتها، ويتوافر الروج في جميع الأسواق ويباع بأسعار متفاوتة فمنه النوع الذي يباع بأعلى الأسعار ومنه النوع الذي يباع بأقل الأسعار، ولكن الروج بجميع أنواعه المختلفة ممكن أن يضر الشفايف فهو يعمل على وجود تشققات بها نتيجة للمواد التي يحتوي عليها الروج الجاهز، وبسبب هذا الشيء تبحث كل فتاة عن طريقة عمل الروج الطبيعي في المنزل وما هي المكونات التي يحتوي عليها فيمكننا أن نقوم بعمله بطريقة سريعة جدا والمكونات التي بتكون منها الروج بسيطة ويمكن أن تكون متواجدة في أي بيت.

مكونات عمل الروج الطبيعي في البيت

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الكاكاو.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من دم الغزال.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من زيت عطري.

طريقة عمل الروج الطبيعي في البيت