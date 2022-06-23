نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي كنافة شرقية بالقشطة والمكسرات اللذيذة والشهية والصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
الكنافة الشرقية بالقشطة والمكسرات من أحلي وألذ أنواع الحلويات الشرقية المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير، وهي أكثر الحلويات التي يتم عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة، حيث تعتبر الكنافة بالقشطة والمكسرات من أهم الحلويات علي مائدة الحلويات بشكل كبير، والتي يتم تناولها في جميع أوقات اليوم وذلك لتمعها بالطعم الرائع والشهي والمحبب لدي جميع أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة، وهناك العديد من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل الكنافة الشرقية والتي تختلف عن بعضها البعض من حيث المقادير المناسبة والسليمة، وكذلك هناك العديد من أنواع الكنافة بالقشطة والمكسرات وذلك علي حسب مكان عاملها، حيث أن منها الكنافة السوري والكنافة الشرقية، والكنافة البلدي بالشربات، والعديد من الأنواع المختلفة من الكنافة في جميع أنحاء دول العالم العربي، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل، بطريقة أفضل من محلات الحلويات الشرقية لعمل ألذ وأطعم كنافة شرقية بالقشطة والمكسرات.
طريقة عمل الكنافة الشرقية بالقشطة والمكسرات ومكوناتها
المكونات
- كيلو من الكنافة.
- كوب من الزبدة.
- المكسرات حسب الرغبة.
- كوب من القشطة الطبيعية.
طريقة عمل الشربات
- كوبان من الماء.
- كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- أولا قبل البدء في تحضير عمل الكنافة يتم عمل الشربات أولا حتي يعطيكي القوام المناسب وبعد ذالك يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة ١٦٠درجة مئوية حتي تسخن الفرن جيداً.
- يتم تقطيع الكنافة بأيدينا تقطيع جيداً ثم نضيف إليه كوب من الزبدة الدافئة ويتم تقليب الكنافة حتي تصبح مختلطة.
- ثم نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم ونضع نصف الكنافة ويتم الضغط عليها حتي تتماسك ثم نقوم بفرد القشطة، ثم نضع عليها جميع أنواع المكسرات حسب الرغبة.
- ونقوم بوضع النصف الثاني ويتم مرة أخرى الضغط عليها حتي تتماسك.
- وبعد ذلك يتم إدخالها في الفرن لمدة لاتقل عن نصف ساعة.
- ثم يتم تركها من الفرن حتي تأخذ لونها الزهبي ونضع عليها الكمية المناسة من الشربات ويتم تغطيتها حتي تعطيكي الطعم الذيذ ويتم تقطيعها ونقدمها بشكل جيد في طبق التقديم لأحلي كنافة بالمكسرات.
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