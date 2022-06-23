نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تخجلي ابداً بخلطة القهوة لتبييض وتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع والتصبغات للعروسة قبل الفرح في المقال التالي
إسمرار الركب والأكواع من الأشياء المزعجة والتي يعاني منها العديد من الفتيات والسيدات فهي تسبب لهم إحراج كبير وخجل وخاصة عند إرتداء الملابس التي تكون قصيرة، فهذه المناطق تكون من أكثر المناطق التي توجد بالجسم وتكون بهذا اللون بالإضافة إلى عدة مناطق أخرى ومنها منطقة البيكيني وأيضا تحت الإبط، ولكن منطقة الركب والأكواع تكون شديدة السواد وقد توجد عدة عوامل وأسباب يكون لها دور في إسمرار هذه المناطق، ومن ضمن هذه العوامل هي تعرضها الكثير لأشعة الشمس وكذلك عند عدم تقشير أو تنظيف هذه المناطق بإستمرار وبشكل جيد، لذلك ينصح بتقشير الركب والأكواع لأن يتراكم عليها خلايا الجلد الميتة بكثرة فنجد أن ملمسها خشن وأن الجلد في هذه المناطق يكون سميك جدا ولهذا السبب لابد من تنظيفها وتقشيرها بشكل منتظم وبإستخدام خلطات طبيعية، ولكي نتخلص من السواد الذي يظهر على الأكواع والركب تقوم كل إمرأة بالبحث عن الطرق التي تساعد على تبييضهم وإزالة خلايا الجلد الميتة، فيتضح لنا من نتيجة البحث أن خلطة القهوة لها القدرة في القضاء على السواد الذي يوجد بهم وأيضا تساعد على تنعيمها والتخلص من الجلد الميت.
مكونات خلطة القهوة لتبييض الركب والأكواع
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من القهوة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
طريقة عمل خلطة القهوة لتبييض الركب والأكواع
- نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة ونصف من القهوة ونضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ونقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ثم قومي بمزج كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي نحصل على خليط متجانس ويتم غسل الركب والأكواع بالماء الدافئ أولا.ويتم وضع هذه الخلطة علي هذه المناطق ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم يتم التدليك عليهم بإستخدام الإيد لإزالة خلطة القهوة وبعد ذلك يتم غسلهم بإستخدام الماء الفاتر وتكرر هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.
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