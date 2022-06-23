أسباب الإصابة بفقر الدم متعددة، حيث أن هذا يعني أن هناك خلل في نسبة الهيموجلوبين المحمل بالأكسجين في الدم لينتقل إلى جميع أجزاء الجسم، مع العلم أن هناك عدة أنواع من فقر الدم، منها ما يسبب مشاكل صحية بسيطة ومنها ما يسبب مضاعفات خطيرة، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالأنيميا ونصائح للوقاية.

أسباب الإصابة بفقر الدم

على الرغم من تعدد أنواع الأنيميا، إلا أن هناك عوامل كثيرة تكون السبب في ذلك، والتي تتمثل فيما يلي:-

إنتاج الجسم لكمية غير كافية للهيموجلوبين.

عدم إنتاج الجسم لكميات كافية من مستوى كريات الدم الحمراء.

أحيانًا يعمل الجسم على تكسير كرات الدم الحمراء بشكل سريع.

قلة نسبة الحديد في الدم بسبب فقدان كميات كبيرة من الدم بسبب النزيف، إجراء عملية جراحية، خلل في عملية تخثر الدم.

تناول مضادات التحثر مثل الأسبرين يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم.

نزيف الأمعاء الناتج عن الإصابة بسرطان أو تقرحات.

كثرة النزيف أثناء فترة الحيض لدى النساء يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالأنيميا.

عدم تناول كميات كافية من الطعام الذي يحتوي على عنصر الحديد في النظام الغذائي.

النساء أثناء فترة الحمل يعانون من الأنيميا بسبب حصول الجنين على ما يحتاجه من الحديد.

نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك أسيد اللازم لإنتاج الهيموجلوبين بكميات كافية.

أسباب أخرى للإصابة بفقر الدم

كما يوجد بعض الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الإصابة بالأنيميا، منها ما يلي:-

الإصابة بأمراض الكلى.

حدوث خلل في وظيفة النخاع الشوكي.

الالتهابات المزمنة.

الإصابة بالأورام السرطانية.

سوء التغذية.

بعض الاضطرابات الوراثية.

تناول بعض العقاقير والأدوية.

أمراض مناعية.

الإصابة بالعدوى.

مشاكل في صمامات القلب التي تؤثر على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

نصائح لعلاج فقر الدم

هناك بعض النصائح التي يمكن أن يتبعها الشخص للوقاية من فقر الدم أو علاجه، ويتمثل ذلك فيما يلي:-