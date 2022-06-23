فوائد الخميرة الغذائية .. تعرف عليها بالتفصيل

فوائد الخميرة الغذائية متعددة، حيث أنها نوع من أنواع الخميرة التي تستخدم في الطهي للأشخاص النباتيين، حيث تحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين، إلى جانب احتوائها على فيتامين ب، المعادن، ومركبات مضادة للأكسدة، وفي المقال نقدم لمتابعي ثقفني فائدة الخميرة الغذائية وأنواعها.

الفرق بين فوائد الخميرة الغذائية وأنواع الخميرة الأخرى

يوجد ثلاثة أنواع من الخميرة، تتمثل فيما يلي:-

خميرة بيكر:- التي تستخدم في تخمير العجائن والمخبوزات، ويتم قتلها وإنهاء مفعولها أثناء الطهي.

التي تستخدم في تخمير العجائن والمخبوزات، ويتم قتلها وإنهاء مفعولها أثناء الطهي. خميرة بيرة:- تستخدم في تخمير البيرة ويستخدم المتبقي منها كمكمل غذائي إلا أنها تتميز بمذاقها المر.

تستخدم في تخمير البيرة ويستخدم المتبقي منها كمكمل غذائي إلا أنها تتميز بمذاقها المر. الخميرة الغذائية:- هي نوع من الخميرة يمكن استخدامها كنوع من الغذاء، حيث أنها غير نشطة ويمكن استخدامها في الطهي وتتميز بمذاقها اللذيذ.

أنواع الخميرة الغذائية

يتم إنتاج الخميرة من خلال زرع خلايا الفطر في مناخ غني بالسكر وتركه عدة أيام، ثم يتم إبطال مفعولها بالحرارة، وهناك نوعان منها:-

خميرة مدعمة:- تعد الخميرة المدعمة من أكثر الأنواع انتشارًا، وهي التي تحتوي على فيتامينات اصطناعية يتم إضافتها أثناء الإنتاج.

تعد الخميرة المدعمة من أكثر الأنواع انتشارًا، وهي التي تحتوي على فيتامينات اصطناعية يتم إضافتها أثناء الإنتاج. غير مدعمة:- لا يتم إضافة أي نوع من الفيتامينات أو المعادن لها أثناء التصنيع، مع الاكتفاء بالفيتامينات الطبيعية التي تحتوي عليها.

فوائد الخميرة الغذائية

هناك عدة فوائد صحية للخميرة الغذائية، والتي من أبرزها ما يلي:-

تحتوي على فيتامين ب 12 الذي يساعد في الحفاظ على الخلايا العصبية.

تحتوي أيضًا على مركبات مضادة للأكسدة، مما يساعد في الحماية من العدوى والأمراض مثل السرطان وأمراض القلب.

كما تساعد الخميرة على تقوية الجهاز المناعي بفضل احتوائها على نوعين من الكربوهيدرات، هما بيتا جلوكان، ألفا مانان.

تناول الخميرة الغذائية يعمل على تقليل معدل الكوليسترول الضار في الدم.

تقوية الأظافر والحفاظ على صحة الجلد وحيوية الشعر بفضل احتوائه على الفيتامينات والعناصر الغذائية.

ينصح بتناول المرأة للخميرة الغذائية أثناء فترة الحمل، حيث تقلل من نسبة احتمالات تشوهات الأجنة وتأخر النمو.

كما أن الخميرة تعتبر مصدر جيد للحصول على الألياف.

تحسين الحالة المزاجية والتقليل من التوتر العصبي.

تحسن من حركة الأمعاء وتقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي.

استخدامات الخميرة الغذائية

يتم حفظ الخميرة في مكان بارد، ولها عدة استخدامات تتمثل فيما يلي:-